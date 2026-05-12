股票漲到想退休！他猶豫「還要上班嗎」 兩派網友掀論戰

近期股市持續創新高，不少投資人都賺進可觀獲利。一名網友分享，自己雖然不是投資高手，也沒有開槓桿操作，但剛好搭上這波行情，淨資產暴增到讓他開始思考，是否乾脆提早退休？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「最近股票漲到有點想退休」為題，指出自己並沒有特別厲害的投資技巧，也沒有內線消息，更沒有透過槓桿放大獲利，只是單純跟上了近期市場大漲的行情，發現自己的淨資產數字竟高到讓他嚇一跳，開始思考若股市接下來一、兩年還能維持熱度，那每天辛苦工作到底還有什麼意義？

這名網友進一步說明，現在AI發展快速，許多工作未來都有可能被取代，讓他猶豫該趁現在好好享受人生，還是應該在AI真正搶走工作前，繼續努力賺錢、累積更多資產以備不時之需？也好奇大家對「提早退休」的看法。

貼文一出後，不少網友都表示「絕大多數的人工作就是賺錢拚退休，錢已經達到某種程度幹嘛不退」、「好厲害，財富自由就過自己想過的生活呀！想工作就工作，不想工作就退，好好享受人生比較重要」、「我會想讓資產賺更多，所以不會辭職，除非影響健康」、「上班真的是限制自己的花錢速度而已」、「真的該退休，人生苦短，何必把大好人生拿來上班」。

不過，也有網友提醒「你要想清楚喔，如果你冒然退休有可能會失去重心或目標」、「如果你退休只是在家打混摸魚，那我建議你還是出去找點你喜歡做的又輕鬆的工作做」、「錢不夠多、底氣不夠的時候，休息也休息不好，不如繼續工作」、「下次（台股）連殺好幾天或一整年的時候，再想看看如果這時候沒工作，是否還撐得住，可以的話應該就可以退了」。

事實上，台股站上4萬點後，市場氣氛持續熱絡。本站曾報導，一名網友分享，股市雖然不斷創高，但回到現實生活，房價、物價以及各種日常開銷依舊壓力不小，好奇「大家真的有覺得生活變富裕嗎？」。

對此，不少網友都表示「應該更窮了，因為錢都在股市裡面，沒賣都不算」、「賺到錢才有，沒賺到的話，應該覺得更窮吧」、「沒有！錢都卡在股市裡，而且一有資金就又丟進去，每天過著民不聊生的日子」、「並沒有，而且物價越來越高」、「並沒有！漲的都是高價股，一般股民根本下不了手」。

不過，也有網友回應「我買iPhone 17 Pro 512G一次付清！這算嗎」、「投資進來的錢一次清掉房貸，蠻爽的啊！還換了車」、「有喔，股息比本薪高1.5倍，雖然日子不能過的奢侈，但不會焦慮了」、「只是紙上富貴，而且就算千萬也買不起房子，不過倒是可以常出國」、「我的股票0050與台積電都有漲，感謝台灣這個安穩環境」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。