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台股牛市釀離職潮？他月薪6萬見同事賺千萬走人：中產快撐不住

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，自己所在的部門有3名同事靠炒股大賺一筆後直接離職，讓月薪6萬元的他忍不住崩潰直喊「不公平」，感嘆努力上班已經追不上股市賺錢速度。圖／聯合報系資料照片
一名網友透露，自己所在的部門有3名同事靠炒股大賺一筆後直接離職，讓月薪6萬元的他忍不住崩潰直喊「不公平」，感嘆努力上班已經追不上股市賺錢速度。圖／聯合報系資料照片

台股近期屢創新高，也讓「投資致富」再度成為職場熱門話題。一名網友近日在Dcard發文透露，自己所在的部門原本有6人，如今只剩一半人力，原因竟是有3名同事靠炒股大賺一筆後直接離職，準備「財富自由」。然而同事走人留下工作量暴增，讓月薪6萬元的他忍不住崩潰直喊「不公平」，感嘆努力上班已經追不上股市賺錢速度。

原PO表示，部門人力驟減後，他被迫接手大量工作，而離職的同事則轉向專職投資。他甚至曾看到其中一人的對帳單，發現台積電報酬率高達220％，0050也有180％，整體獲利逼近千萬元，讓他相當震驚。

他無奈指出，這些同事在資產翻倍後選擇離開職場，而自己雖然月薪6萬元，在一般職場並不算低，但扣除房貸、家庭開銷與育兒費用後，幾乎每月都是「月光狀態」，根本沒有離職或轉職的本錢。

原PO感嘆，現在似乎已經不是單靠努力工作就能翻轉生活的年代，直言「台灣股市像賭場」，許多人的投資報酬甚至遠超本業收入，也讓他開始懷疑傳統職涯價值。他甚至悲觀認為，中產階級正在被擠壓成底層，生活壓力加劇，也讓人不敢生育，擔心少子化問題持續惡化。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，意見呈現兩極。有部分網友認同原PO的壓力與無力感，「努力不一定有回報，選擇對的投資能改變人生」、「人各有命」、「往好處想，他把工作機會讓給需要的人」、「只能說個人際遇不同，當初我有閒錢時台積才5百多點，但我沒投資下去，現在我看別人賺錢我也羨慕」。

不過也有人認為問題不在「不公平」，原PO需要調整心態，「每個人就是賺到認知內的錢啊，去提升自己財商吧」、「豬站在風口上都會飛，股災還能活下來，才是股神」、「我朋友賺了三千萬都還好好工作，你就好好工作吧」、「有什麼好不公平的，不要把別人得到的當成是自己失去的」、「人家也是賭著自己的財富會被清零的風險才能賺到這種錢」、「股票的錢來得快，去得也快，能真正脫手換成現鈔，才是真正的贏家」。

針對近期台股熱潮，有專家指出，目前市場熱度已達到讓部分人產生「上班浪費時間」的偏激念頭，甚至選擇離職在家專心炒股。這種現象讓他聯想起前幾年房地產過熱時，眾人爭搶預售屋、深信買到即賺到的瘋狂景象，如今隨著房市政策調整與貸款限制收緊，許多搶購者資金反被套牢。

專家強調，這麼說並非看壞股市或預言崩盤，而是提醒民眾「投資可以，但不要拿人生去賭」，應在瘋狂的行情中保持理性，守住生活的基本盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 牛市

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