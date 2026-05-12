費半噴57％像極2000年？華爾街急喊泡沫…PTT鄉民反酸：別騙我下車

AI熱潮持續延燒，從輝達、台積電到美光、記憶體族群全面噴發，不只機構法人搶進，連散戶也大舉回流。華爾街近期卻開始示警，認為半導體股估值已逐漸接近「完美定價」，甚至有分析師直言，技術型態越來越像2000年網路泡沫前夕。

不過這番警告丟到PTT股板後，卻沒讓投資人恐慌，反而引來一片嘲諷。許多人認為，真正可怕的不是華爾街喊泡沫，而是身邊越來越多人開始貸款、質押、甚至第一次開戶衝進股市。

根據報導，在AI基礎建設投資與記憶體供應吃緊帶動下，費城半導體指數近六周飆升約60%，那斯達克100同期也大漲25%。摩根大通數據顯示，上周美國散戶買進科技股規模創下一年新高，其中記憶體與硬體股最受青睞，美光、威騰、英特爾都成為熱門標的。

不過，多位華爾街策略師開始示警。Strategas Securities指出，部分半導體股的走勢「愈來愈像1999年」，甚至比當年更極端；Newedge Wealth則認為，目前費半指數相較200日均線高出57%，與2000年泡沫前夕極為相似。

原PO也坦言，最近越來越多人開始貸款投資，「連沒玩過股票的朋友都特地跑去開戶」，走到哪裡都在聊股票，大家全面樂觀，反而讓人覺得有點可怕。

有人認為，華爾街喊空往往只是想低接籌碼「華爾街講泡沫 真好心」、「華爾街提醒散戶？真的假的？」、「翻譯:我還沒買夠」、「華爾街：散戶你快賣 我才能買」、「笑死 騙人下車」

但也有一派網友認為，市場確實已經出現過熱訊號，尤其是全民炒股、貸款進場的氛圍，往往就是風險升高的開始「擦鞋童都擦到 變 擦鞋爺爺 還沒崩」、「現在擦鞋童大量出現也沒用，股市過於瘋狂」、「連我這萬年免費仔都開始訂閱Gemini了，Ai is real」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。