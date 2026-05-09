台股2009年以來再見很大的乖離 永豐投顧：三策略因應

台股多次碰觸42,000點，台股不到五個月上漲約10,000點；永豐投顧表示，短期漲幅過大，與季線乖離已經超過18%，上次出現如此高的乖離要回溯2009年；不過，產業遇見難得的科技擴張，基本面沒有問題，各研究機構都上調指數期待；但是短期漲幅大、乖離大，走勢單一方向，容易出現意料之外的變數，建議降低槓桿，選擇AI概念股個股或基金長線持有。

永豐投顧表示，台股穩步向上，雖然三不五時有拉回，但日線多半是紅K作收。由於形成慣性，當沖客容易形成路徑依賴；另外，2026年以來融資餘額不斷增加，投資人槓桿放大，容易造成羊群效應，建議逢高要降低風險。

近期上市公司密集舉辦法說，多半展現超乎預期的說法，這得益於美國AI建設的海量需求。而出口外銷的總體數據超乎尋常，主計總處也公布第1季經濟成長率高達13%，顯現台股有基本面向上支撐，長線看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。