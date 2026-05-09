台股衝上4萬點…「大家有變富裕嗎」？兩派網友掀戰：都在股市裡了

台股站上4萬點後，市場氣氛持續熱絡，不過一名網友卻好奇，「大家真的有覺得生活變富裕嗎？」，他認為股市雖然不斷創高，但回到現實生活，房價、物價以及各種日常開銷依舊壓力不小。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期台股指數一路走高，看起來市場一片樂觀，但實際生活中，許多人仍得面對高物價與高房價問題，因此讓他不禁好奇「大家有覺得生活更富裕了嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「應該更窮了，因為錢都在股市裡面，沒賣都不算」、「賺到錢才有，沒賺到的話，應該覺得更窮吧」、「沒有！錢都卡在股市裡，而且一有資金就又丟進去，每天過著民不聊生的日子」、「並沒有，而且物價越來越高」、「並沒有！漲的都是高價股，一般股民根本下不了手」。

不過，也有網友回應「我買iPhone 17 Pro 512G一次付清！這算嗎」、「投資進來的錢一次清掉房貸，蠻爽的啊！還換了車」、「有喔，股息比本薪高1.5倍，雖然日子不能過的奢侈，但不會焦慮了」、「只是紙上富貴，而且就算千萬也買不起房子，不過倒是可以常出國」、「我的股票0050與台積電都有漲，感謝台灣這個安穩環境」。

ETF人氣王0050距離百元關卡只剩一步之遙，也讓不少投資人開始擔心進場成本太高。本站曾報導，財經部落客「夏綠蒂聊投資」認為，0050逼近百元並不只是價格變高，而是反映出台灣企業獲利成長、AI需求升溫以及大型權值股表現強勢所帶動。

若想進場布局，夏綠蒂提出兩種方式。第一是透過定期定額，每月固定投入，不必刻意猜測高低點，也不用天天盯盤，交給時間去平均持有成本；第二則是趁市場明顯修正時加碼，像台股有時會受到外資賣超、地緣政治或美股走弱影響而出現大跌，若單日跌幅超過3%，反而可能成為不錯的進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。