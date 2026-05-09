0050衝破百元還能買？財經部落客曝「2時間點」：最適合進場

ETF人氣王0050距離百元關卡只剩一步之遙，也讓不少投資人開始擔心進場成本太高。不過，財經部落客「夏綠蒂聊投資」認為，0050逼近百元並不只是價格變高，而是反映出台灣企業獲利成長、AI需求升溫以及大型權值股表現強勢所帶動。若想進場布局，建議可透過定期定額搭配逢低加碼的方式分批投入。

「夏綠蒂聊投資」在臉書表示，許多人看到0050快要突破百元，第一反應就是「現在買太貴」，但真正的重點其實是比較基準。她提到，去年同期0050還在40多元，如今接近百元，主要是因為台灣企業整體獲利提升，再加上AI熱潮帶動訂單需求，才推升整體行情持續上攻。

她也進一步分析，0050近一年報酬率高達129.40%，今年以來漲幅也有45.93%。前十大持股包含台積電、聯發科、台達電、鴻海等大型權值股，都是市場相當熟悉的企業，認為0050仍具有投資價值，但不建議一次性重押。

針對操作策略，夏綠蒂提出兩種方式。第一是透過定期定額，每月固定投入，不必刻意猜測高低點，也不用天天盯盤，交給時間去平均持有成本；第二則是趁市場明顯修正時加碼，像台股有時會受到外資賣超、地緣政治或美股走弱影響而出現大跌，若單日跌幅超過3%，反而可能成為不錯的進場時機。

台股漲勢勢如破竹，強勢攻上42000點大關，0050股價同步刷新紀錄。本站曾報導，一名網友分享，自2025年底布局0050至今，帳面報酬率已逼近40%，但因家中長輩叮嚀「不要太貪心」而產生動搖，一方面想落袋為安，一方面又深怕賣早了錯失後續漲幅。

對此，多數網友都一面倒，紛紛表示「買0050本來就是長線，就是繼續放著」、「股票的基本不就是用閒置資金嗎？抖什麼」、「跌了就是再加碼，如果你不相信0050最後會比現在還高，那也沒必要繼續定期定額投資，否則邏輯矛盾」、「賣了就買不回來啦」、「讓獲利奔跑」、「你買0050的理由難道不是為了長期投資嗎？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。