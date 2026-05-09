快訊

走路天天破萬步卻瘦不下來？營養師揭「4誤區」超多人忽略：白走了

去澎湖獨旅會怪嗎？她想衝花火節超猶豫 過來人曝真實感受

札哈．哈蒂遺作成地標！「淡江大橋」團隊台灣子弟黃劭暐讚：難在別處複製

聽新聞
0:00 / 0:00

0050衝破百元還能買？財經部落客曝「2時間點」：最適合進場

聯合新聞網／ 綜合報導
ETF人氣王0050距離百元關卡只剩一步之遙，也讓不少投資人開始擔心進場成本太高。示意圖，中央社記者張皓安攝
ETF人氣王0050距離百元關卡只剩一步之遙，也讓不少投資人開始擔心進場成本太高。示意圖，中央社記者張皓安攝

ETF人氣王0050距離百元關卡只剩一步之遙，也讓不少投資人開始擔心進場成本太高。不過，財經部落客「夏綠蒂聊投資」認為，0050逼近百元並不只是價格變高，而是反映出台灣企業獲利成長、AI需求升溫以及大型權值股表現強勢所帶動。若想進場布局，建議可透過定期定額搭配逢低加碼的方式分批投入。

「夏綠蒂聊投資」在臉書表示，許多人看到0050快要突破百元，第一反應就是「現在買太貴」，但真正的重點其實是比較基準。她提到，去年同期0050還在40多元，如今接近百元，主要是因為台灣企業整體獲利提升，再加上AI熱潮帶動訂單需求，才推升整體行情持續上攻。

她也進一步分析，0050近一年報酬率高達129.40%，今年以來漲幅也有45.93%。前十大持股包含台積電、聯發科、台達電、鴻海等大型權值股，都是市場相當熟悉的企業，認為0050仍具有投資價值，但不建議一次性重押。

針對操作策略，夏綠蒂提出兩種方式。第一是透過定期定額，每月固定投入，不必刻意猜測高低點，也不用天天盯盤，交給時間去平均持有成本；第二則是趁市場明顯修正時加碼，像台股有時會受到外資賣超、地緣政治或美股走弱影響而出現大跌，若單日跌幅超過3%，反而可能成為不錯的進場時機

台股漲勢勢如破竹，強勢攻上42000點大關，0050股價同步刷新紀錄。本站曾報導，一名網友分享，自2025年底布局0050至今，帳面報酬率已逼近40%，但因家中長輩叮嚀「不要太貪心」而產生動搖，一方面想落袋為安，一方面又深怕賣早了錯失後續漲幅。

對此，多數網友都一面倒，紛紛表示「買0050本來就是長線，就是繼續放著」、「股票的基本不就是用閒置資金嗎？抖什麼」、「跌了就是再加碼，如果你不相信0050最後會比現在還高，那也沒必要繼續定期定額投資，否則邏輯矛盾」、「賣了就買不回來啦」、「讓獲利奔跑」、「你買0050的理由難道不是為了長期投資嗎？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 美股 台灣 0050元大台灣50

延伸閱讀

台股狂飆手癢想進場！他問「7萬元該買哪檔」 網一面倒推0050

自稱「反指標」進場0050？她喊必跌引暴動 網笑：全市場等你按買鍵

散戶月砸3萬！想「清空0056全換0050」網戰翻：4萬點才換是天才？

0050瘋狂加碼月投16萬！他喊「大盤我來撐」網讚信仰滿點穩穩賺

相關新聞

0050衝破百元還能買？財經部落客曝「2時間點」：最適合進場

0050股價逼近百元，但財經部落客「夏綠蒂聊投資」認為，這反映台灣企業獲利成長及AI需求加溫，仍具投資價值。她建議透過定期定額及逢低加碼的方式進場，避免一次性重押。

台股狂漲準備崩盤？ 專家搖頭「還有1大利多」：漲得讓你昏倒

權值股台積電、台達電和日月光投控等今（7）日同創新天價，儘管聯發科今天因列入處置交易下跌，台股收盤仍創下42,156.06點新高。不過，台股這幾天驚驚漲，也讓不少投資人開始擔心，這波行情是否已經漲太兇

靠力積電（6770）僅48小時賺143萬！神人買滿200張漲停急下車…網讚太鬼了

力積電（6770）近日在台股強勢漲停，一名網友僅用48小時賺得143萬元，操作精準引發熱議。他表示雖然對力積電未來定位存疑，但仍選擇及時獲利落袋，獲得網友讚譽。

母親過世慘繳4800萬遺產稅！陳重銘痛悟開投資公司避開帳戶凍結

陳重銘揭露母親過世後面對4800萬遺產稅及銀行帳戶凍結的困境，深感資產規劃的重要性。他建議透過投資公司避免流動性風險，並提醒高資產族權衡高股息ETF的稅務影響，以達到最佳資產保護效果。

連年輕人都瘋炒股！他憂「市場過熱」恐重演2021歷史

台股站穩4萬點、年輕人瘋開戶的現象，引發PTT網友熱烈討論。有網友直言，在新聞與網紅推波助瀾下，「人人都知道該買股票」，不禁懷疑「是否代表已接近股市高點？」貼文曝光後掀起兩派論戰，有人認為年輕人提早學

質押水龍頭關了會衝擊台股？他憂「新青安2.0」：斷頭賣壓恐踩踏

台股近期大漲，股票質押、融資與信貸資金同步盛行，不過市場傳出多家券商與銀行限縮質押額度，引發PTT網友討論。有網友在PTT發文請益，質押不能再借、連大型券商也傳出關門，是否會對台股造成實質衝擊，並以房

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。