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台股狂漲準備崩盤？ 專家搖頭「還有1大利多」：漲得讓你昏倒

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。記者曾原信／攝影
股市示意圖。記者曾原信／攝影

權值股台積電台達電日月光投控等今（7）日同創新天價，儘管聯發科今天因列入處置交易下跌，台股收盤仍創下42,156.06點新高。不過，台股這幾天驚驚漲，也讓不少投資人開始擔心，這波行情是否已經漲太兇、甚至有泡沫化疑慮。

對此，總體經濟學家吳嘉隆在臉書發文表示，「台灣的股市雖然很強勁，站上4萬點的歷史新高，但是根本還沒有漲完」。他指出，近期確實有人認為台股漲勢太猛，接下來可能出現拉回，甚至擔心泡沫風險，但股市大漲後出現整理本來就是正常現象，甚至可說幾乎一定會發生。

吳嘉隆分析，拉回整理的意義在於「換手」，當新一批投資人進場後，不會急著賣出，反而有助於行情消化賣壓，之後再挑戰更高位置。換言之，短線震盪未必代表行情結束，反而可能是新一輪上攻前的必要過程。

至於支撐台股續攻的核心動能，吳嘉隆認為關鍵仍在AI產業革命。他指出，台灣是這波AI浪潮中的供應鏈重鎮，全球AI需求持續湧向台灣，並對台灣供應鏈不斷下單。他更直言，只要AI革命的動能還在，「台股會漲得讓你昏倒也說不定！」

吳嘉隆進一步提到，美國總統川普去年5月訪問中東時，帶著輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰與特斯拉執行長馬斯克同行，向中東國家提供AI投資機會。由於中東國家本就希望降低經濟結構對石油產業的依賴，尋求更多製造業與新興產業布局，因此對AI基礎建設投資反應熱烈，並承諾對美國投入大量資金。

他指出，真正的重點在於黃仁勳提出的「主權AI」概念。所謂主權AI，指的是每個國家都有自己的語言與文字，因此需要建立自己的資料庫、搜尋系統與AI模型，這也是AI基礎建設投資規模會如此龐大的原因。吳嘉隆表示，這些硬體與供應鏈訂單，最後都會下到台灣這裡來。

吳嘉隆也將AI產業革命分為三個階段。第一階段是基礎設施投資，先打造新技術平台；第二階段則是各領域商業應用陸續開花，從核心應用到邊緣應用全面擴散；第三階段才是市場信心過度高漲、資金過度投入，最終導致市場過熱、資產泡沫化，並走向泡沫破裂。

不過他認為，目前市場仍處於第一階段，2026年可視為AI產業革命的第二年，因此還不用擔心市場過熱與資產泡沫的問題。在第一、第二階段中，股價會因前景樂觀而持續走高，也會因市場擔憂過熱而出現拉回整理，但只要負面衝擊消化完畢，行情仍有機會繼續往上。

最後，吳嘉隆也呼籲台灣投資人，應該對台灣產業前景抱持信心，尤其台積電更值得長期持有，若資金不足以買進一整張，也可以考慮零股方式參與。他強調：「買台積電，就是買台灣！對台積電有信心，就是對台灣有信心！」

他更直言，「台積電的行情根本還沒有到頂」，因此投資人不必一直糾結現在還能不能買，而是應該回到台灣產業長線競爭力來看待這波行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日月光投控 台達電 台股 聯發科 台積電

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