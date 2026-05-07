靠力積電（6770）僅48小時賺143萬！神人買滿200張漲停急下車…網讚太鬼了

台股記憶體族群近期全面轉強，力積電（6770）更在盤中強勢亮燈漲停。一名網友分享自己短短48小時內操作力積電，靠著分批建倉、加碼滿200張，最終在63.8元全數獲利出場，帳面獲利高達143萬元，引發股板熱議。

原PO坦言，自己並不確定力積電最終是否真能成為AI供應鏈受惠股，但市場似乎已不再只把它當作單純的景氣循環股，而是開始重新評價其定位。

原PO表示，自己在5月5日盤中先買進第一批力積電部位，並於當晚發文提出「市場可能看錯力積電」的看法，隨後半夜就看到Micron Technology（美光）股價大漲。

隔天5月6日，記憶體族群全面走強，他決定再度加碼，直接買滿200張，同時補充自己對力積電產業面的觀察。當晚美光續漲，市場也開始出現力積電封裝相關利多新聞。

到了5月7日盤中，力積電直接攻上漲停來到63.9元，原PO選擇在63.8元全數出場。他坦言，雖然後續可能還有空間，但因為漲得太快，「真的會怕」，因此決定先把獲利落袋。

不少網友大讚原PO操作精準，認為這波力積電確實有被重新定價的味道，「相信黃董」、「太鬼了」、「賺爛」、「恭喜賺錢」、「高手ID」、「這支線圖也能精準賺…高手」、「有單給推」、「太神了」、「股神」、「強者」。

另一派則認為原PO其實賣得太早，力積電後續仍有補漲空間，「賣太早了」、「你應該再抱久一點XD」、「這麼早下車XD」、「現在看起來後面還會繼續漲」、「短期至少上看前高80左右」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。