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母親過世慘繳4800萬遺產稅！陳重銘痛悟開投資公司避開帳戶凍結

聯合新聞網／ 綜合報導
財經達人陳重銘分享母親過世慘繳4800萬遺產稅且股票遭凍結的血淚史，建議高資產族成立投資公司避險，但警告資本利得高的高股息ETF切勿放入以免遭課重稅。記者林俊良／攝影
財經達人陳重銘分享母親過世慘繳4800萬遺產稅且股票遭凍結的血淚史，建議高資產族成立投資公司避險，但警告資本利得高的高股息ETF切勿放入以免遭課重稅。記者林俊良／攝影

財經達人「不敗教主」陳重銘不僅常分享股市操作心法，近期更在直播中，首度公開深刻的家族傳承血淚史。

他透露，母親兩年前過世時，不僅面臨高達4800萬元的鉅額遺產稅，更慘的是在通報死亡後，所有銀行帳戶與股票瞬間遭到凍結，家屬長達半年到一年間一股都賣不掉，讓他深刻體悟到提早進行資產規劃的必要性。

帳戶凍結恐遇股災慘跌

陳重銘在直播中回憶，帳戶被凍結是傳承過程中最令人恐懼的風險...

如果在辦理遺產繼承的這段期間內不幸遭遇股市大跌，資產將面臨大幅縮水，且家屬完全無能為力。

為避免重蹈覆轍，他開始積極規劃「投資公司」與「閉鎖型控股公司」的雙層架構。

他解釋，這套機制的運作核心在於，將個人持有的股票轉移至投資公司名下後，即便個人身故，作為法人的公司依然存續。

這意味著股票仍可持續進行自由交易，完美避開了個人帳戶遭凍結的流動性危機，讓資產保有操作彈性。

高股息ETF別亂放投資公司當心反被課重稅

除了避開凍結風險，成立投資公司還具備合法節稅的優勢。

陳重銘指出，投資公司領取股利具備免稅優勢，能有效達到節稅目的。

不過他也特別提醒高資產族群，若想將時下熱門的高股息ETF放入投資公司，進場前務必先仔細檢視該檔ETF的配息組成。

如果配息來源的「資本利得」佔比較高，由於法人機構的資本利得需要課稅，放入投資公司反而會面臨重稅反噬。

因此，他建議這類高資本利得佔比的ETF標的，較適合保留在個人名下，才能真正達到守護資產的最大效益。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

遺產稅 陳重銘 高股息

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