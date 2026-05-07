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川普喊話伊朗「舉白旗投降」！網酸爆：TACO又想找台階下

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普呼籲伊朗「舉白旗投降」，強調不希望擴大軍事衝突。此言論引發PTT熱烈討論，網友質疑川普意在為美國找台階下，並懷疑雙方無意全面開戰。同時，部分網友指出伊朗經濟困境或讓其難以妥協。(美聯社)
美國總統川普呼籲伊朗「舉白旗投降」，強調不希望擴大軍事衝突。此言論引發PTT熱烈討論，網友質疑川普意在為美國找台階下，並懷疑雙方無意全面開戰。同時，部分網友指出伊朗經濟困境或讓其難以妥協。(美聯社)

美國總統川普近日公開呼籲伊朗「舉白旗投降」，並強調美國「不想再出兵殺人」，相關言論在PTT掀起熱烈討論。不少網友認為，川普表面強硬、實際卻透露不願擴大戰事的態度，甚至直指「美國其實不敢打了」，留言區再度出現大量「TACO（Trump Always Chickens Out）」嘲諷聲浪，也有人認為雙方根本都不想全面開戰，只是在互相放話。

根據媒體報導，川普在白宮接受媒體提問時表示，希望伊朗做出「明智決定」，盡快簽署終戰協議並放棄發展核武。他強調，美軍不想再造成更多人命損失，並稱伊朗軍力已被削弱到只剩「玩具槍」，還盛讚美軍封鎖伊朗港口的行動「如銅牆鐵壁」。不過，面對伊朗近期對美軍與阿聯發動飛彈與無人機攻擊，川普對是否正式違反停火協議則未正面回應。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，川普的說法已經明顯透露「美國不想再打仗了」，希望伊朗趕快簽署停戰協議，只要放棄核武發展，「以後油照賣、股照漲」。不過這番看法並未獲得一致認同，許多網友認為川普其實是在替美國找台階下，有人直言「翻譯：我怕美軍死掉」、「笑你不敢出兵」，甚至形容川普是「世紀帝國的僧侶，用招降的」。

留言區中，「TACO」再度成為熱門關鍵字，大批網友認為川普一貫作風就是先高調威脅、最後退讓，「川普叫別人做的事，其實是自己想做的事」、「準備TACO」、「又軟了」等言論不斷出現。也有人調侃「玩UNO決勝負好了」、「你們去打牌啦」，認為雙方都只是嘴砲，根本沒有全面開戰意願。

不過，也有另一派網友認為伊朗實際上處境並不樂觀，指出美國目前主要透過封鎖海運與石油出口施壓，「不用地面戰也能耗死伊朗」。有人分析，伊朗若長期無法賣油，國內經濟與財政遲早出問題；但也有人反駁，美國過去對伊拉克、委內瑞拉等國的介入歷史，讓伊朗不可能輕易妥協，甚至認為「烏克蘭放棄核武的下場就在眼前」，伊朗更不可能真的放棄核發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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