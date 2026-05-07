連年輕人都瘋炒股！他憂「市場過熱」恐重演2021歷史

台股站穩4萬點、年輕人瘋開戶的現象，引發PTT網友熱烈討論。有網友直言，在新聞與網紅推波助瀾下，「人人都知道該買股票」，不禁懷疑「是否代表已接近股市高點？」貼文曝光後掀起兩派論戰，有人認為年輕人提早學投資是好事，也有人擔憂「擦鞋童理論」正在上演，市場恐過熱。

根據媒體報導，2026年3、4月新增證券開戶中，30歲以下年輕人占比超過55%，高中生、大學生甚至國中生投入股市已成新趨勢。台股總開戶數也突破1420萬戶，融資餘額創下近26年新高。零股、ETF、定期定額與手機App降低投資門檻，加上AI概念股熱潮，讓校園內出現「不會看盤就落伍」的氛圍，不少學生靠零用錢、壓歲錢甚至打工收入投入市場，也有父母替孩子提早開戶存股。

一名網友在PTT轉貼新聞，他對這波「全民炒股」現象感到憂心，認為當新聞、社群與網紅都開始大力宣傳投資時，可能已接近市場高點。他的觀點獲得不少網友呼應，留言區充滿「高點」、「完了」、「擦鞋童來了」等看空暗示，有人直言「抓最後一批擦鞋童」、「全民都在聊股票真的很可怕」，還有人提到2021年也曾出現類似盛況，認為現在有「歷史重演」味道，甚至擔心未來恐出現違約交割潮。

不過，也有大批網友抱持相反態度，認為年輕人越早接觸投資越好，「理財教育本來就該從小開始」、「時間複利才是重點」。不少人指出，自己太晚接觸股票，反而年輕時被推銷儲蓄險，現在後悔不已，因此支持父母幫孩子開戶存ETF。還有人認為，研究股票能學習國際局勢、產業與財務知識，「比補習死讀書有用」，甚至直言「現在讀書也是為了賺錢，會投資更重要」。

此外，留言區也延伸出對台灣社會與世代焦慮的討論。有網友感嘆「薪水追不上資產漲幅」，認為年輕人若不提早投入資本市場，未來恐更難翻身；也有人擔心AI時代將壓縮就業機會，「工作未來可能被AI取代，投資變成唯一出路」。但仍有部分人提醒，學生若過度槓桿、沉迷短線當沖，恐怕只會把股市當賭場，「早點賠小錢學經驗沒關係，但千萬別借錢開槓桿」，呼籲投資仍須保持風險意識。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。