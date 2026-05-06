別人資產翻倍自己卻原地踏步？破除FOMO迷思：今年賺40％相信已贏過9成人

發現好像很多人會覺得，「今年漲成這樣，感覺別人資產都翻好幾倍了，就只有自己原地踏步。」

今年台股漲幅確實誇張，短短四個月就漲了將近40%，我今年資產的成長幅度，也早已超過去年一整年。

能吃到這波漲幅的，都是今年以前就已經大量投入的，有前面的播種，才能享受到現在的果實。如果是今年看到飛漲才想追高，是吃不到整段漲幅的，所以今年才開始投入的人，會有FOMO心態也是很正常。

但如果覺得「很多人資產都翻了好幾倍」，就覺得有點誇張了。如果是像過去曾經出現過的「航海王」時期，航運股漲了10幾20倍，或是像虛擬幣漲了5、6倍，我還會覺得有很多人能在短時間內達到財富自由。

但今年即使是熱門題材，像是聯發科或台達電，也頂多就是漲了一倍，今年記憶體股最多也漲差不多一倍，現在跌下來後甚至還輸給大盤。

所以也不用想著短期要讓資產翻倍，今年到目前為止能穩穩跟著大盤賺到40%，我相信已經贏超過九成的人了。

40%雖然不少，但也不是多到能讓人一夜致富，短時間就能達到財富自由的程度。以近幾年台股的報酬率來看，頂多就是讓人提早個一兩年、兩三年達到退休的目標。如果今年就達到財務自由的人，那他很有可能本來就離財務自由不遠了。

所以沒跟到這波漲幅的人也不用太FOMO，可能別人也沒你想像的賺那麼多，「最好投入的時間永遠都是現在」，只要持續買進、長期持有，市場永遠都在那裡。

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