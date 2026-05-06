「PCB績優生」7年漲150倍！內部員工一覺醒來股價破千 揭產線內幕

台股在AI需求驅動下已經站上4萬1大關，近日有網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文表示，「大家心目中這幾年漲最兇的是什麼股？」原po認為是印刷電路板（PCB）產業中的金像電，底下留言也引發熱烈討論。

原po分享了一張金像電近年來的股價走勢K線圖，只見其不斷往上攻頂，勢如破竹。原po指出，金像電7年漲150倍，以前還是銅板股，結果10元漲到1500元，「真的很扯，有比它扯的嗎？」

貼文底下有疑似是金像電內部的員工留言表示，「最恨的是，你還在這家公司，卻不知訂單狀況，眼睜睜看著股價一飛沖天」，但也有員工指出，「不用到生產會議，光看看現場的貨單就應該心中有數了，有的組長半年前就梭哈」。

但有人認為，「又不是公司高層怎麼會知道內幕」、「多關心生產狀況和產品變化，用每月營收和股價關聯性推算就行，線索都擺在眼前」、「你上班是都在睡覺嗎？公司訂單好不好怎麼可能不知道」、「朋友在旺矽跟日月光，從加班頻率跟公司的一些公告就很明顯」。

其他人更直言，「金像電比台積電漲得更厲害，以前當沖都做這支」、「買到不難，難的是抱得住」、「真的，我有買過，後來賣掉忘記把它買回來」、「金像可能在過不久就破2000元了，從600元左右抱到現在」。

據本站日前報導，金像電（2368）因受惠800G交換器及AI，高階產能仍處吃緊狀態，通用伺服器隨平台換代，推動規格升級與層數增加，成長動能依舊強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。