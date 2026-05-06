快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

投顧上修台股目標至5萬點…錯過是最大風險？網兩極反應：年底10萬或抓交替

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基投顧看好AI超級循環將台股目標價大幅上修至5萬點，卻引發網友兩極熱議究竟是多頭起點還是出貨警訊。圖／聯合報系資料照片
凱基投顧看好AI超級循環將台股目標價大幅上修至5萬點，卻引發網友兩極熱議究竟是多頭起點還是出貨警訊。圖／聯合報系資料照片

台股正式站上4萬點後，市場樂觀情緒持續升溫。凱基投顧最新報告更直接將今年高點目標，從原本的3萬9大幅上修至5萬點，強調「4萬點只是起點」。不過消息一出，股民反應卻相當兩極，有人喊「這只是剛開始」，也有人立刻警覺：「通常這種時候，就是該怕了。」

根據凱基投顧最新報告指出，這波台股行情並非單純情緒推升，而是由AI超級循環、企業獲利上修，以及資金結構性流入共同支撐的強勁多頭。

分析師張明祥表示，全球大型雲端巨頭（CSP）2026年資本支出預估將達7,200億美元，年增高達七成，2027年仍可望維持兩成以上成長，帶動台股AI供應鏈訂單能見度與獲利展望同步提升，因此將台股今年高點目標正式上修至50,000點。

在操作建議上，凱基投顧建議聚焦AI供應鏈與半導體，點名台積電聯發科、雙鴻、信驊、旺矽、台達電、智邦、健策、欣興等20檔個股，並強調「真正的風險不在於追高，而是在多頭格局中選擇場邊觀望」。

不少網友對5萬點目標相當買單，甚至認為這個數字還太保守「這只是剛開始.jpg」、「台股上看5萬！」、「四萬點只是剛開始」、「本月5萬下月6萬」、「我已經看到十萬了」、「年底十萬」。

但另一派網友則直言，看到投顧全面喊多，反而讓人更緊張「丸」、「子」、「完了」、「糕」、「怕爆」、「出貨文 演都不演的」、「準備倒給你」、「反著看」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基投顧 台股 台積電 台達電 聯發科

延伸閱讀

六大投顧齊喊台股上看5萬點！網掀「全面樂觀」恐藏潛在危機

4月5員工離職炒股！老闆嘆中小企業難生存…網：與其說股市太好賺真相是薪水太低

主動式ETF監測系統？早抓到00981A買進聯發科…散戶缺乏停損機制恐被扒兩層皮

台股4萬點開始賣股轉債！老牛自曝「把00988B納入防禦」：月配息對沖高點回落風險

相關新聞

別人資產翻倍自己卻原地踏步？破除FOMO迷思：今年賺40％相信已贏過9成人

今年台股漲幅近40%，但對於未跟進者而言，FOMO心態或許不必要。過去與目前漲幅差異讓人反思，能穩穩賺40%已屬佳績，繼續持有才是長期之道。

投顧上修台股目標至5萬點…錯過是最大風險？網兩極反應：年底10萬或抓交替

凱基投顧將台股今年高點目標大幅上修至5萬點，強調「4萬點只是起點」。分析師指出，AI與企業獲利提升支撐多頭行情，惟投資者反應兩極，有人樂觀期待十萬點，亦有人警覺股市可能過熱。

台股衝高借不到錢？元大質押額度為0他急求救…網：之後你會感謝他

隨著台股飆升，許多投資人尋求股票質押借款，但元大證券近期卻傳出質押額度為0，讓投資人焦急求助。專家指出，借不到錢或許在未來能幫助投資人保住資金。

「PCB績優生」7年漲150倍！內部員工一覺醒來股價破千 揭產線內幕

台股在AI需求驅動下已經站上4萬1大關，近日有網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文表示，「大家心目中這幾年漲最兇的是什麼股？…

台股創高「空軍也能賺」？投資人貼單曝策略 短空操作引兩派論戰

台股近期持續創高、站穩4萬點關卡，多頭氣勢強勁，不過在一片樂觀氛圍中，仍有投資人選擇逆勢操作。近日一名PTT網友分享自己以台指期做空的交易紀錄與損益，並直言「已經不懂做多」，引發市場對多空策略的熱烈討

川普對美伊局勢語帶保留！網憂「對股市利多或利空」：影響可能鈍化

美國與伊朗關係再度成為市場焦點。美國總統川普近日在受訪時，對於美伊是否持續交戰並未給出明確答案，僅表示「我不能告訴你」，引發外界對中東局勢與金融市場影響的高度關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。