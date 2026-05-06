投顧上修台股目標至5萬點…錯過是最大風險？網兩極反應：年底10萬或抓交替

台股正式站上4萬點後，市場樂觀情緒持續升溫。凱基投顧最新報告更直接將今年高點目標，從原本的3萬9大幅上修至5萬點，強調「4萬點只是起點」。不過消息一出，股民反應卻相當兩極，有人喊「這只是剛開始」，也有人立刻警覺：「通常這種時候，就是該怕了。」

根據凱基投顧最新報告指出，這波台股行情並非單純情緒推升，而是由AI超級循環、企業獲利上修，以及資金結構性流入共同支撐的強勁多頭。

分析師張明祥表示，全球大型雲端巨頭（CSP）2026年資本支出預估將達7,200億美元，年增高達七成，2027年仍可望維持兩成以上成長，帶動台股AI供應鏈訂單能見度與獲利展望同步提升，因此將台股今年高點目標正式上修至50,000點。

在操作建議上，凱基投顧建議聚焦AI供應鏈與半導體，點名台積電、聯發科、雙鴻、信驊、旺矽、台達電、智邦、健策、欣興等20檔個股，並強調「真正的風險不在於追高，而是在多頭格局中選擇場邊觀望」。

不少網友對5萬點目標相當買單，甚至認為這個數字還太保守「這只是剛開始.jpg」、「台股上看5萬！」、「四萬點只是剛開始」、「本月5萬下月6萬」、「我已經看到十萬了」、「年底十萬」。

但另一派網友則直言，看到投顧全面喊多，反而讓人更緊張「丸」、「子」、「完了」、「糕」、「怕爆」、「出貨文 演都不演的」、「準備倒給你」、「反著看」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。