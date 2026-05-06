台股衝高借不到錢？元大質押額度為0他急求救…網：之後你會感謝他

台股衝上高檔後，股票質押成為不少投資人加碼上車的資金來源。不過近期質押額度收緊消息頻傳，有網友在PTT表示，元大證券「投資先生」已顯示質押額度為0，詢問營業員後也確認借不到錢，讓他急喊「再不上車來不及了」，引發股民熱議。

原PO指出，自己前一天在系統上看到質押額度已經顯示為0，隔天向營業員確認後，確定目前已經無法再借款，因此發文詢問還有哪裡能借到錢。

由於近期台股行情強勢，不少投資人擔心錯過上漲行情，開始尋找股票質押、信貸、房貸增貸等資金來源，也讓券商額度是否收緊成為市場焦點。

貼文曝光後，網友一方面討論其他可能借款管道，另一方面也提醒，當大家都急著借錢進場時，往往代表市場情緒已經相當亢奮。

部分網友認為，若真的還想加碼，市場上仍可能有其他資金管道，「信貸還有，快借 要上5萬了」、「富邦3.45%不限額度 就是利率高了點 幫到這了」、「永豐還有只是4%」、「富邦3.28」、「裕融、和潤還可以借」。

但更多網友提醒，券商借不到錢未必是壞事，甚至可能是在幫投資人踩煞車，「說不定是元大救了你」、「元大替你把關 真感心」、「元大證券 幫你守住你的荷包」、「元大守衛 守護您」、「之後你會謝謝元大的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。