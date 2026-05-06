4月5員工離職炒股！老闆嘆中小企業難生存…網：與其說股市太好賺真相是薪水太低

台股近期強勢大漲，市場賺錢效應擴散到社群與職場。一名雇主在社群平台發文表示，4月已經有5名員工離職，理由都是想去投資股票，讓他無奈直呼中小企業該怎麼活。消息轉到PTT後引發熱議，有人認為這是多頭市場過熱警訊，也有人直指問題不只在股市，而是薪資與工作前景本來就留不住人。

原文指出，這名雇主在「當沖勒戒所」發文表示，短短4月內已有5名員工離職，理由全是「要去投資股票」。他不禁感嘆，股票是否真的比較好賺，否則中小企業要如何生存。

報導整理網友意見，有人認為股市一天可能賺贏一個月薪水，投資人自然會重新思考是否還要上班；也有人從勞動市場切入，認為工作本來就是為了賺錢，報酬高的地方自然會吸引人流動。

不過，也有聲音提醒，這種「離職炒股潮」往往容易出現在多頭狂熱期。原PO心得也提到，前幾次股市瘋漲時若出現類似新聞，通常離高點不遠，接著可能反轉向下，因此也拋出疑問，這次是否真的會不一樣。

支持轉向股市的網友認為，現在股市報酬確實讓上班吸引力下降，有人說「現在誰想當勞工」、「炒股比較賺啊 在鬼島誰還領那幾毛薪水啊？QQ」、「真的不如專心炒股，一日漲跌差不多一月薪水」、「炒股一個禮拜賺比認真工作薪水高」、「做員工 不如做股東」。

也有不少人把問題指向雇主與薪資結構，留言表示「加薪阿」、「給不起錢 留不住人就別學人出來開公司」、「股價漲五倍 薪水連漲5%都沒有」、「與其說是股市賺太多不如說是薪水狗X低...」、「薪水給那麼低，難怪員工會走人…我就沒聽到半導體的員工要離職炒股的」。

但看空這股離職熱潮的網友也不少，認為這類新聞反而像高點訊號，「開始有這種文章出現了」、「擦鞋童理論」、「股市崩盤三大徵兆：辭職炒股、少年股神、這次不一樣」、「這種新聞出來 就離高點不遠了」、「看到這種新聞 真的覺得崩盤早晚而已」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。