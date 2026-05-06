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券商單日限貸10萬！質押借新還舊傳遭禁…網猜：金管會介入且不能承認

聯合新聞網／ 綜合報導
台股衝破4萬點引發槓桿熱潮，傳出元大證金收緊股票質押條件單日僅限貸10萬，引發PTT網友熱議是否為金管會出手管控風險。圖／聯合報系資料庫
台股衝破4萬點引發槓桿熱潮，傳出元大證金收緊股票質押條件單日僅限貸10萬，引發PTT網友熱議是否為金管會出手管控風險。圖／聯合報系資料庫

台股衝破4萬點後，市場槓桿熱潮也持續升溫，不少投資人透過股票質押放大資金操作。不過近期有網友發現，過去被視為「股票質押龍頭」的元大證金，疑似開始大幅收緊貸款條件，不但每日限貸金額縮水到10萬元，甚至傳出禁止「借新還舊」，消息曝光後在PTT掀起熱烈討論。

據報導，有網友在PTT指出，元大證金近期質押條件變得相當嚴格，「每天僅能限貸10萬元」，對有較大資金需求的投資人來說明顯不方便。原PO也提到，過去一年半到期後，可透過「借新還舊」延續槓桿，但現在疑似遭到限制，讓他質疑金融體系是不是已開始針對市場過熱進行風控。

報導指出，有券商認為，不只元大證金，其他券商近期也開始有縮減額度跡象。雖然元大證金回應，目前仍有提供借新還舊服務，但每日質借金額確實限制在10萬元。

原PO則坦言，自己已經把房屋增貸、信貸、股票質押，甚至「爸爸貸、媽媽貸」都用上，對於利率調高還能接受，但若禁止借新還舊，對長期槓桿投資者衝擊最大。他也認為，或許不是券商沒錢，而是監管單位開始進行槓桿管制

部分網友認為，這其實是合理的風險管理，「金管會介入合理啦」、「2008不能再來一次」、「金管不是搞鬼，是降風險，一個國家大家都借錢炒股，萬一市場有個萬一，那是會動搖國本的」、「金管會還是希望市場回歸健康投資，不要過度摃桿!」。

另一派網友則認為，市場根本就是被官方「偷偷踩煞車」，「所有人一起管制肯定是金管會在搞鬼吧」、「沒人說不合理阿 但你介入又不承認不就是在搞鬼」、「當然不能承認，有聽過打房沒聽過打股的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 股票質押 台股 大盤

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