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台股上4萬點你卻無感？物價狂漲吃光購買力「不投資才是最大風險」
你做的選擇影響你的財富
看到有作家寫文章評論台股上4萬點，一般民眾無感。
我記得每次台股創新高，都會有這種文章出現...
（找一找還真的有)
我要說的是：
從2018年至今年
7年之久，台股從1萬多漲到4萬多
你都選擇站在場邊看，不進場，認為股市很可怕，有風險。
但實際上，在這個時代「不投資才是最大的風險」
光是物價狂漲就把你實質購買力吃光光了，你當初選擇不投資，再來抱怨說享受不到經濟果實？
有時候，選擇真的比努力更重要。
這次你有站對邊嗎？
◎感謝 蝦子維大力 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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