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六大投顧齊喊台股上看5萬點！網掀「全面樂觀」恐藏潛在危機

聯合新聞網／ 綜合報導
台股最近突破4萬點，六大投顧一致預測可能挑戰5萬點。儘管多頭氣氛熱烈，但市場同時面臨五大利空，散戶的FOMO現象引發潛在風險討論，需謹慎觀察後續盤勢變化。記者林俊良／攝影
台股最近突破4萬點，六大投顧一致預測可能挑戰5萬點。儘管多頭氣氛熱烈，但市場同時面臨五大利空，散戶的FOMO現象引發潛在風險討論，需謹慎觀察後續盤勢變化。記者林俊良／攝影

台股近期強勢上攻、突破4萬點大關，在多頭氣氛持續升溫下，市場更出現樂觀預測。根據最新整理，國內六大投顧一致看多台股後市，甚至推估2026年高點有機會挑戰5萬點，消息一出也引發投資人熱議，討論這波行情究竟是機會還是風險。

根據媒體報導指出，台指期在4月底夜盤已率先突破4萬點，並創下歷史新高，搭配台股4月強勢反彈、月漲幅達22.71%，顯示多頭動能強勁。多家投顧認為，在基本面與資金面支撐下，5月行情雖可能震盪，但整體仍維持偏多格局，若關鍵支撐區間守穩，今年仍有機會再創新高，甚至上看5萬點。

從分析內容來看，市場同時存在「五大利多與五大利空」。利多包括企業獲利創高、ETF資金持續流入、COMPUTEX題材、以及美股轉強等；但也伴隨高油價、匯率波動、利率壓力與籌碼面過熱等隱憂。投顧普遍認為，短線可能進入高檔震盪，但回檔仍偏向買方市場。

一名網友在PTT轉貼新聞後，提出自身觀察，指出近期市場出現明顯FOMO（錯失恐懼症）現象，不少投資人開始透過信貸、融資甚至質押加碼進場，隨著營收與股價同步創高，「五萬點指日可待」的聲音逐漸放大，也讓他質疑當前究竟是轉機還是潛在危機。

留言區則呈現高度情緒化反應，多數網友對投顧預測持戲謔態度，不少人反諷「太保守」，直言「年底看10萬點」、「一個月漲1萬點」等誇張說法，也有人以「丸子（完了）」形容市場過度樂觀，認為這類新聞反而是高點訊號。另有部分投資人提醒，過去投顧預測常出現落差，呼籲不要盲目追高。

整體來看，在台股創高背景下，市場預期與情緒同步升溫，但也開始浮現過熱疑慮。從投顧全面看多，到散戶FOMO進場，究竟是多頭延續還是反轉前兆，仍有待後續盤勢驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 FOMO 美股

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