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台股創高「空軍也能賺」？投資人貼單曝策略 短空操作引兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期持續創高，一名PTT網友分享其短空操作策略，引發市場熱烈討論。他以台指期進行高點做空，雖累積獲利20萬元，但並未設定停損點，面臨各方評論。網友對其操作看法兩極，部分認同其能力，另有質疑做空風險大的聲音。圖／本報資料照片
台股近期持續創高，一名PTT網友分享其短空操作策略，引發市場熱烈討論。他以台指期進行高點做空，雖累積獲利20萬元，但並未設定停損點，面臨各方評論。網友對其操作看法兩極，部分認同其能力，另有質疑做空風險大的聲音。圖／本報資料照片

台股近期持續創高、站穩4萬點關卡，多頭氣勢強勁，不過在一片樂觀氛圍中，仍有投資人選擇逆勢操作。近日一名PTT網友分享自己以台指期做空的交易紀錄與損益，並直言「已經不懂做多」，引發市場對多空策略的熱烈討論。

該名原PO表示，面對台股不斷創新高，對做多產生恐懼，因此轉為專注做空操作，採取「找高點空、短線進出」策略，幾乎只要有小幅獲利就會出場。他也透露，進退場機制為「每400點翻倍加空」，希望透過分批加碼降低被軋風險，但也坦言目前並未設定停損點。

從原PO附上的截圖可見，其帳戶顯示當日台指期部位小幅虧損約3000元，但整體「本月做空淨損益」已累積超過20萬元以上獲利，交易明細顯示多筆短線進出紀錄，多數為數千至數萬元不等的損益，呈現典型高頻短打操作。此外，他也提到曾因操作失誤「胖手指誤平倉」，甚至一度多單誤進後再平倉，顯示實戰過程充滿波動。

留言區對此呈現兩極看法。一派網友稱其為「菁英空軍」，認為在多頭行情中仍能透過短空獲利相當不易，甚至直言「這盤做空能賺是高手」。另一派則持不同意見，認為在長期多頭趨勢下做空風險極高，形容這類操作為「刀口舔血」，甚至直言「反著做多早就賺更多」，質疑其策略效率。

也有不少人點出心理層面，認為原PO過去因槓桿產品虧損經驗，導致對做多產生恐懼，進而影響操作邏輯，並建議應重新建立風險承受度與投資紀律。此外，部分網友則提醒，在未設停損的情況下，一旦遇到趨勢性大漲，恐面臨被連續軋空的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 空軍 做空

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