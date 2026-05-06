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中東戰火衝擊台股震盪！他直指「低點到來」：全力買進發哥

聯合新聞網／ 綜合報導
台股受中東地緣政治風險影響出現震盪，開盤面臨壓力。權值股表現分歧，聯發科攀升至新高，而台積電則小幅回落。市場對股市走勢意見不一，投資策略開始轉向「選股」。（路透）
台股受中東地緣政治風險影響出現震盪，開盤面臨壓力。權值股表現分歧，聯發科攀升至新高，而台積電則小幅回落。市場對股市走勢意見不一，投資策略開始轉向「選股」。（路透）

台股在國際局勢干擾下出現劇烈震盪。受中東地緣政治風險升溫影響，5日美股全面下挫，道瓊大跌逾500點，市場避險情緒升高，資金轉向保守配置，也讓台股開盤面臨壓力測試。

從盤面表現來看，權值股呈現明顯分歧。IC設計龍頭聯發科強勢表態，開盤即攻上漲停，股價衝上3155元創新高，成為撐盤主力；反觀台積電則一度下跌25元至2250元，表現相對疲弱，讓不少投資人出現信心動搖。

整體大盤走勢宛如「大怒神」，早盤小幅上漲後隨即翻黑，一度下跌逾70點，但隨後跌幅快速收斂，在權值股支撐下反而上漲超過百點，成功站穩4萬點之上，顯示多頭資金仍持續進場。

一名網友在PTT發文直言「現在就是低點」，甚至大膽預測聯發科未來EPS與股價上看高位，認為應「全力買進發哥」，展現極度看多態度，並對台積電表現表達不滿，引發熱烈討論。

從留言觀察，市場對此出現明顯分歧。一派網友認為聯發科近期走勢「像妖股」，甚至有機會一路衝上更高價位，也有人指出其受惠AI需求與市場資金追捧，成為短線最強標的。另一派則質疑過度樂觀的獲利預估，認為股價已提前反映未來成長，提醒投資人須留意追高風險。

此外，也有不少人將焦點放在媒體用詞，認為台積電僅小跌25元卻被形容為「慘摔」過於誇張，反映市場情緒容易被放大。部分投資人則觀察到，權值股輪動加劇，資金從台積電轉向其他大型股，顯示盤面結構正在變化。

整體而言，在地緣政治與資金輪動雙重影響下，台股短線震盪加劇。儘管多頭格局仍在，但個股表現分歧擴大，也讓投資策略從「選市」逐漸轉向「選股」，成為市場最新關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美股 台積電 聯發科 道瓊 中東

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