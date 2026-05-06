川普對美伊局勢語帶保留！網憂「對股市利多或利空」：影響可能鈍化

美國與伊朗關係再度成為市場焦點。美國總統川普近日在受訪時，對於美伊是否持續交戰並未給出明確答案，僅表示「我不能告訴你」，引發外界對中東局勢與金融市場影響的高度關注。

根據媒體報導，美伊雙方日前在荷莫茲海峽發生軍事行動，局勢一度升溫。川普在訪問中一方面警告，若伊朗攻擊美方船隻將遭強力回擊，甚至「被從地表抹去」，但另一方面又稱戰事「在軍事上基本已經結束」，前後說法呈現矛盾，也讓市場難以判斷未來走向。

一名網友在PTT分享相關新聞後指出，目前雙方似乎仍未讓步，加上商船與中東地區遭攻擊的消息，市場不安情緒升溫，甚至已反映在美股表現上。對台股而言，這類地緣政治風險究竟是利多還是利空，也成為投資人討論焦點。

從留言來看，多數網友對川普發言抱持戲謔態度，認為其說法像「投顧老師保留訊號」，甚至笑稱「等佈好單才會說」。也有人直言「邊打邊談」已成常態，實際戰爭風險可能低於市場預期，認為此類消息對股市影響逐漸鈍化。

另一派則認為，川普態度曖昧反而代表不確定性仍高，若局勢升級，可能牽動油價與全球資金流向，進一步影響股市表現。不過也有投資人指出，目前市場仍偏多頭，即使有戰爭題材，資金仍持續進場，「股市照樣上漲」。

綜合來看，美伊局勢雖持續牽動市場神經，但在資金行情主導下，短期影響似乎有限。然而在全球政治風險未解的情況下，未來若出現突發事件，仍可能成為市場波動的重要變數，投資人也須持續留意後續發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。