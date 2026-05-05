股票質押限貸且金額大幅下修！元大證金傳單日僅借10萬…股民：怕崩盤一堆人沒錢還？

台股持續高檔震盪，不少投資人習慣透過股票質押增加資金靈活度，不過近期卻有網友發現，元大證金的質押規則似乎明顯收緊，不但單日借款額度縮水，甚至一張股票只能借一次，引發股板熱議。有人直呼「是不是到處都沒地方質押了」，也讓不少習慣槓桿操作的投資人開始警覺。

原PO表示，自己致電元大證金客服確認最新規則，得到的回覆是「現在一天只能借10萬」，而且「一張股票只能借一次」。以台積電為例，就算股票價值遠高於此，目前最多也只能先借10萬元，若未來額度鬆綁，還必須先把這10萬元還清，才能重新申請借款。

更讓原PO意外的是，客服甚至直接建議，現在借款對他來說並不划算，不如等之後額度鬆綁再來辦理。這番說法讓他忍不住懷疑，是不是市場上的券商資金真的開始緊縮，「是不是到處都沒地方質押了阿」。

原PO也補充質疑，如果券商真的沒錢借了，理論上應該直接透過提高利率來控管需求，也就是「以價制量」，而不是單純限制新借戶額度，讓他相當不解目前的操作方式。

不少網友認為，其實還是有地方可以借，只是條件不同，「元大證券有啊 這禮拜0050變3.45%」、「我元大證還可以借啊 3.15%」、「就回去元大啊 根本沒限額度」、「我知道有一間可以借到錢，趴數也在3%以下，爽爽借XD」、「跟銀行借啊」。

另一派則認為，這其實就是券商放款快碰到上限，「就券商放款快到上限了，錢哪可能全都讓你低利借」、「都是動態修正，你問質押6%一定有錢借你==」、「券商利息收入 賺爛」、「瘋狂搶借潮」；也有人直接潑冷水，「沒救 慢慢等吧」、「那就不要押？」、「怕崩盤一堆人沒錢還？」、「搶錢大作戰」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。