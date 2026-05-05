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台股衝破4萬確實有點泡沫！郭哲榮點名南亞科、群聯接力補漲：搶00981A不如買飆股

聯合新聞網／ 綜合報導
面對台股衝破4萬點與泡沫化疑慮，分析師郭哲榮建議堅守不融資原則順勢布局，並點名聯發科、記憶體與AI概念股的獲利爆發力將遠勝主動型ETF。記者曾原信／攝影
面對台股衝破4萬點與泡沫化疑慮，分析師郭哲榮建議堅守不融資原則順勢布局，並點名聯發科、記憶體與AI概念股的獲利爆發力將遠勝主動型ETF。記者曾原信／攝影

＊原文發文時間為5月4日

分析師郭哲榮在節目中表示，近期台股表現強勁，加權指數突破4萬點大關，創下單日漲幅近1800點的歷史紀錄。

他指出，台積電（2330）單日大漲140元，股價逼近2300元；聯發科（2454）開盤即跳空漲停鎖死，不到一個月漲幅已達65%。

建議台積電換聯發科

郭哲榮認為，目前市場資金行情熱絡，雖然部分投資人對台股高點感到疑慮，認為可能有泡沫化的風險，但他強調「悲觀的人邏輯正確，樂觀的人賺走一切」，建議投資人順勢操作，不必過度恐慌。

他以聯發科為例，指出若投資人將台積電轉換為聯發科，獲利幅度將大幅增加。他進一步分析，聯發科從上個月的1430元，至今已漲至2870元，呈現翻倍成長。

美廠亮眼財報帶動！點名南亞科群聯具補漲空間

除聯發科，郭哲榮也點名記憶體族群。

他指出，受惠於美股記憶體大廠的亮眼表現，如美光及Sandisk概念股，帶動台灣相關供應鏈走強。他特別提及南亞科（2408）及群聯（8299），認為這兩檔股票具備補漲空間。

他分析，南亞科先前已回檔達35%，目前基期相對較低，投資人可逢低佈局；群聯則與Sandisk有密切關聯，未來表現值得期待。

AI營收加持！看好國巨、環球晶與鴻海後續走勢

此外，郭哲榮也看好國巨（2327）、環球晶（6488）及鴻海（2317）等個股的後續走勢。

他指出，國巨受惠於AI相關營收比重提升，股價有望再創新高；環球晶在AI帶動矽晶圓需求升溫下，近期股價表現亮眼；至於鴻海，他則建議投資人可採追強策略，若股價突破特定價位，可考慮進場佈局。

買主動型ETF不如買飆股？高內扣費用侵蝕獲利

針對近期討論度極高的主動型ETF，如統一台股增長（00981A），郭哲榮則持保留態度。

他認為，在目前多頭行情下，隨便挑選一檔飆股的獲利空間，可能遠高於投資主動型ETF，且主動型ETF的高內扣費用，長期下來恐侵蝕投資人獲利。

他建議投資人，與其將資金投入主動型ETF，不如直接投資具備爆發力的個股，或是選擇費用較低廉的被動型ETF。

泡沫化疑慮

針對市場上對於「台股是否已經泡沫化」的疑慮，郭哲榮坦言，現在的股市確實「有點泡沫」，但他認為投資人不需要因為害怕泡沫就急於退出市場。

他舉例，2000年網路泡沫時期，市場也喊了3到4年才真正破裂，若因為擔憂泡沫而遲遲不敢進場，將會錯失財富翻倍的機會。

他同時反駁股神巴菲特稱現在股市像賭場的說法，認為巴菲特是因為不懂AI的發展潛力才會做出此評論。

郭哲榮強調，面對泡沫疑慮，投資人只要把握「不要融資借錢」的原則，買對股票並長期持有，依然能夠在多頭行情中獲利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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