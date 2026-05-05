快訊

國民黨團大會提軍購折衷版 賴士葆：最多匡到8000億不表決是共識

美伊荷莫茲爆「迷你戰爭」！外媒曝川普陷兩難內幕 恐數日內重啟空襲

二科不及格竟告學校霸凌要國賠 嘉義男大生求償200萬被法官打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

台股史上最大漲點誕生！網嗨「2026刷榜年」：年底上看5萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股4日大漲1778.51點，收40705點，創下歷史最大漲點紀錄，成交量突破1兆元。市場熱度攀升，投資人預期年底指數可能上看5萬點。部分聲音則警惕市場過熱，需留意修正風險。 中央通訊社
台股4日大漲1778.51點，收40705點，創下歷史最大漲點紀錄，成交量突破1兆元。市場熱度攀升，投資人預期年底指數可能上看5萬點。部分聲音則警惕市場過熱，需留意修正風險。 中央通訊社

台股再寫歷史新頁。台灣加權指數4日盤中與收盤同步創高，單日大漲1778.51點，收在40705點，不僅刷新歷史新高，也正式登上史上「最大漲點」第一名，超越過去所有紀錄，市場熱度持續飆升。

根據證交所統計，4日大漲幅度達4.57%，成交量突破1兆元，成為台股史上罕見的「量價齊揚」行情。對比過去紀錄，原先排名第二的2025年4月10日單日上漲1608點，如今已被正式超車，顯示2026年台股波動幅度與資金規模都明顯升級。

若進一步觀察排行榜可以發現，前十大單日漲點紀錄中，2026年就佔據多達6席，包含4月與5月多個交易日皆上榜，呈現密集「刷榜」現象。市場普遍認為，這與AI題材持續發酵、電子權值股帶動以及資金動能強勁有關，使台股短時間內快速推升。

一名網友在PTT分享數據後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「見證歷史」、「神串留名」，甚至形容2026年是「刷榜元年」。有投資人指出，「一年內指數從1萬9飆到4萬」，幾乎翻倍的漲幅相當罕見，也讓市場出現「年底上看5萬點」的樂觀預期。

不過，也有部分聲音提醒，若以漲幅來看，歷史紀錄仍由2025年4月10日的9.25%居冠，顯示當時波動更為劇烈，因此單看點數並不完全代表市場強度。此外，有網友認為目前行情「有點過熱」，擔憂後續可能出現修正風險。

留言區同樣呈現兩極。一派投資人對行情高度樂觀，認為台股仍在多頭初期，「這只是開始」，甚至喊出長線上看10萬點；另一派則開始警惕風險，認為短時間內頻繁刷新紀錄，「有點可怕」，提醒投資人留意市場過熱與回檔壓力。

整體而言，台股此次創下史上最大漲點，不僅象徵市場資金動能強勁，也反映出台股結構與資本規模已進入新階段。在AI與科技產業帶動下，指數持續改寫紀錄，但在樂觀情緒高漲之際，市場是否能延續漲勢，或將面臨震盪修正，也成為投資人關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 證交所

延伸閱讀

10元漲到快30元！00981A績效碾壓0050…懶錢包揭爆紅4關鍵：留意逼近2％隱藏成本

0050成分股大洗牌！台積電權重逾6成…網：越來越多「沒聽過」的公司

00981A績效狂飆單月瘋漲45％！柴鼠兄弟：一個月漲贏台積電（2330）去年一整年

買ETF不等於「指數化投資」！清流君破解盲點：市值型只推0050跟006208

相關新聞

台股衝破4萬確實有點泡沫！郭哲榮點名南亞科、群聯接力補漲：搶00981A不如買飆股

台股加權指數突破4萬點，創下單日漲幅近1800點的紀錄。分析師郭哲榮建議投資人轉向聯發科等飆股，並點名南亞科和群聯具補漲潛力，強調需注意市場的泡沫化風險。

台股史上最大漲點誕生！網嗨「2026刷榜年」：年底上看5萬點

台股再寫歷史新頁。台灣加權指數4日盤中與收盤同步創高，單日大漲1778.51點，收在40705點，不僅刷新歷史新高，也正式登上史上「最大漲點」第一名，超越過去所有紀錄，市場熱度持續飆升。

聯發科（2454）飆漲停刷新天價！法人喊上看5000元 網嗨：取代台積電（2330）

台股權值股再掀高潮，聯發科（2454）4日強勢攻上漲停2870元，單日大漲260元、漲幅近10%，不僅刷新歷史新高，更帶動市場熱烈討論。法人最新報告更將目標價一口氣上修至5000元，直指AI ASIC

台積電（2330）吃不下！先進封裝外溢訂單狂噴…專家點名日月光與京元電受惠

台積電雖致力於擴充產能，但先進封裝市場供不應求，日月光及京元電可能受惠。專家預測日月光今年獲利成長接近六成，而晶圓電有補漲機會，投資人應耐心觀望。

領息155萬還能退稅9000多！小廚師曝「拉高所得」才是重點…成功拿下千萬房

報稅所得上升至120萬元，稅率提升至12％的小師傅，雖然扣掉股利抵減後可退稅9,696元，但他更重視提升收入的能力，為千萬房貸提供支持。

台股、美股創新高…5月該賣股走人嗎？2個數據要你再等等

4月27日，台股加權指數盤中首度衝破4萬點，寫下歷史紀錄。4月28日，更超越英國、逼近加拿大，躍升為全球第7大股市；美股標普500與那斯達克也雙雙頻創新高，4月單月漲幅分別逾9%與約14%。就在市場一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。