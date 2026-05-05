台股史上最大漲點誕生！網嗨「2026刷榜年」：年底上看5萬點

台股再寫歷史新頁。台灣加權指數4日盤中與收盤同步創高，單日大漲1778.51點，收在40705點，不僅刷新歷史新高，也正式登上史上「最大漲點」第一名，超越過去所有紀錄，市場熱度持續飆升。

根據證交所統計，4日大漲幅度達4.57%，成交量突破1兆元，成為台股史上罕見的「量價齊揚」行情。對比過去紀錄，原先排名第二的2025年4月10日單日上漲1608點，如今已被正式超車，顯示2026年台股波動幅度與資金規模都明顯升級。

若進一步觀察排行榜可以發現，前十大單日漲點紀錄中，2026年就佔據多達6席，包含4月與5月多個交易日皆上榜，呈現密集「刷榜」現象。市場普遍認為，這與AI題材持續發酵、電子權值股帶動以及資金動能強勁有關，使台股短時間內快速推升。

一名網友在PTT分享數據後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「見證歷史」、「神串留名」，甚至形容2026年是「刷榜元年」。有投資人指出，「一年內指數從1萬9飆到4萬」，幾乎翻倍的漲幅相當罕見，也讓市場出現「年底上看5萬點」的樂觀預期。

不過，也有部分聲音提醒，若以漲幅來看，歷史紀錄仍由2025年4月10日的9.25%居冠，顯示當時波動更為劇烈，因此單看點數並不完全代表市場強度。此外，有網友認為目前行情「有點過熱」，擔憂後續可能出現修正風險。

留言區同樣呈現兩極。一派投資人對行情高度樂觀，認為台股仍在多頭初期，「這只是開始」，甚至喊出長線上看10萬點；另一派則開始警惕風險，認為短時間內頻繁刷新紀錄，「有點可怕」，提醒投資人留意市場過熱與回檔壓力。

整體而言，台股此次創下史上最大漲點，不僅象徵市場資金動能強勁，也反映出台股結構與資本規模已進入新階段。在AI與科技產業帶動下，指數持續改寫紀錄，但在樂觀情緒高漲之際，市場是否能延續漲勢，或將面臨震盪修正，也成為投資人關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。