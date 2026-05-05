台積電（2330）龍科三期復活？他看好「壯大產業鍊」：漢唐、帆宣受惠

台積電擴產布局再傳新進展，市場傳出懸宕兩年多的「龍科三期」計畫將重新啟動，甚至規劃導入次世代埃米製程晶圓廠，投資金額上看5000至6000億元，引發市場與網路社群高度關注。

根據媒體報導，台積電若重返龍潭設廠，將帶動龐大建廠商機，無塵室大廠漢唐、廠務系統龍頭帆宣等供應鏈可望承接逾千億元訂單，成為主要受惠者。法人看好，隨著製程進入更高精密的埃米等級，對廠務與設備需求提升，相關廠商營運動能將持續增溫。

從背景來看，龍科三期原本是台積電規劃1.4奈米先進製程的重要據點，但2023年因地方居民反對開發，計畫一度喊停。如今隨著公聽會重新召開、環評推進，加上居民態度轉變，該案再度浮上檯面，被視為台積電解決台灣土地不足問題的關鍵布局。

一名網友在PTT分享該消息，認為龍科三期「大復活」相當關鍵，尤其若導入先進製程，將有助台積電產業鏈持續壯大。不少網友也關注相關供應鏈機會，認為漢唐、帆宣等公司基本面可望進一步受惠。

不過討論區反應呈現兩極。一派看好台積電擴廠帶動經濟與房市，直言「房地產復活」、「跟著台積電買房就對了」，甚至喊出「桃竹苗大矽谷」概念；也有人認為「靠台積吃穿」，顯示市場對其產業帶動力高度認同。

另一派則抱持懷疑態度，指出目前仍屬「傳聞」階段，「傳」字當頭的不確定性高，且土地徵收、交通與基礎建設等問題仍待解決。有網友質疑，「如果沒有實現誰負責？」也有人直言「選舉到了又開始放消息」，對政策推動時點存疑。此外，地方議題同樣引發關注。部分網友提到龍潭過去因抗爭導致設廠計畫中止，如今若重新推動，可能意味土地條件或補償談妥，也有人調侃「當初反對現在後悔了」。

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