聯發科（2454）飆漲停刷新天價！法人喊上看5000元 網嗨：取代台積電（2330）

台股權值股再掀高潮，聯發科（2454）4日強勢攻上漲停2870元，單日大漲260元、漲幅近10%，不僅刷新歷史新高，更帶動市場熱烈討論。法人最新報告更將目標價一口氣上修至5000元，直指AI ASIC將成為未來主力動能，引爆PTT網友熱議。

根據法人報告指出，聯發科在AI客製化晶片（ASIC）領域進展超預期，未來將從過去的周邊晶片設計，進一步切入「運算核心」領域，帶動產品單價倍數成長。法人預估，至2028年AI ASIC營收可望從190億美元暴增至480億美元，占整體營收比重達66%，並上修目標價至5000元，潛在漲幅超過九成。

一名網友在PTT轉貼新聞，喊出「聯發科2028年EPS506、本益比30倍，股價上看15180元」，直呼「還不趁現在低檔歐印」，言論引發網友兩極反應。部分投資人直言「穩了」、「下一波9999」、「發哥上看一萬」，樂觀看待未來成長動能。

不過也有網友回顧歷史指出，聯發科曾在1300元時被市場看衰，如今卻一路飆升，顯示市場情緒轉變極快，「三月跌破1500被罵到爆，現在已經看不到台積電車尾燈」。另有持有者表示成本1300元「繼續看戲」，也有人懊悔未能在低點進場，「1500想買沒買，現在不敢追」。

然而市場也不乏質疑聲音，有人認為法人預估過於樂觀，「本夢比偏高」、「EPS預測太唬爛」，甚至有投資人選擇反向思考，「準備找時機空單滿倉」。此外，也有網友點出，聯發科屬於股性較活潑的權值股，「飆起來很兇，但回檔也可能劇烈」，提醒投資風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。