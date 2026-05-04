台積電（2330）吃不下！先進封裝外溢訂單狂噴…專家點名日月光與京元電受惠

財經專家盧燕俐與資深分析師蔡明翰在節目中談到，AI需求擴張太快，台積電（2330）雖然持續擴充產能，但仍難以獨自吃下整塊先進封裝大餅，因此封裝、測試合作廠商開始有機會分到外溢訂單。

蔡明翰表示，市場話題未來可能逐漸從先進製程，轉向先進封裝，相關族群包括日月光（3711）與京元電（2449），都可能受惠。

蔡明翰指出，台積電過去資本支出多數集中在前段先進製程，但從明年開始，先進封裝占比會明顯擴大，代表公司未來發展重心將更強化先進封裝。

他認為，先進封裝市場目前能跨入的廠商仍是少數，若回到台股觀察，主要就是日月光與京元電。不過兩者受惠程度仍有差異，日月光承接比例較高，京元電分到的比例則相對較少。

日月光受惠最直接

蔡明翰提到，從NVIDIA先進封裝產能配比來看，過去幾乎由台積電獨占，但今年開始，日月光旗下矽品也開始取得比例，明年動能還會持續增加。

他表示，日月光去年原本被市場期待有較高成長，但因台積電先前幾乎吃下大部分產能，直到去年第四季才開始外放，使日月光業績開始好轉。

蔡明翰也指出，日月光今年獲利成長動能明顯，市場預估今年成長接近六成，明年仍有接近四成成長，且本益比相較其他AI族群仍偏低。

晶圓電整理後仍有補漲機會

至於晶圓電，蔡明翰認為，近期股價相對沉寂，主要與第一季營收動能較弱、今年獲利表現相對不如日月光有關。

不過他強調，目前先進封裝相關主要公司有限，晶圓電雖然占比不高，但整體趨勢仍向上，因此若投資人已持有，可多一點耐心，整理過後仍有補漲機會。

若是空手想介入，蔡明翰則偏向建議優先選擇基本面較好的日月光。

◎感謝 鈔錢部署-華視優選 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。