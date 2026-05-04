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領息155萬還能退稅9000多！小廚師曝「拉高所得」才是重點…成功拿下千萬房

聯合新聞網／ 小師傅存股
小師傅分享當初報稅所得僅4萬卻簽下千萬房，靠著每年逾155萬股息拉高所得順利通過房貸負債比，不僅成功退稅更慶幸當初勇敢進場。中央社
小師傅分享當初報稅所得僅4萬卻簽下千萬房，靠著每年逾155萬股息拉高所得順利通過房貸負債比，不僅成功退稅更慶幸當初勇敢進場。中央社

我剛簽約買房的時候，報稅所得，大概只有4萬。但這次報稅，我的所得已經來到120萬，級距也上升到12％了。

去年算一算，我實際領息1,550,000元，但真正上所得的54C部分，只有732,741元。這部分乘以8.5%股利抵減稅額，可以抵減62,283元。所以雖然我的所得級距上升到12%，但扣掉股利抵減後，最後還是可以退9,696 元。

但其實對我來說，最重要的不是退稅這件事，而是把我的所得拉高，這才是我的重點。不然只單靠我的本業收入，這樣要去面對千萬房貸，負債比根本過不了。

單靠本業廚房的工作，我的收入天花板就是這樣。但透過股息，我每年多出了百萬的現金流，這筆收入在銀行的眼中，就是實打實的還款能力。

回頭看3至4年前剛簽約買房後，我其實憂鬱了一陣子。那時候所得不高，卻要面對千萬房貸，心裡一直在想，這樣的收入，銀行真的會讓我貸款下來嗎？如果房貸核不過，後面到底要怎麼辦？

也覺得當時那個價格很貴，自己當下是不是太衝動了。但現在回頭來看，當初覺得很貴的價格，跟現在房價比起來，反而變成了相對便宜。所以我真的很感謝當初的自己。

◎感謝 小師傅存股 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

房貸 股息 買房

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