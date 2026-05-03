台股、美股創新高…5月該賣股走人嗎？2個數據要你再等等

摘要 台股衝破4萬點、標普500與那指創高，華爾街「5月賣股」格言是否仍適用？歷史數據加上今年在AI帶動半導體需求爆發下，市場動能仍強。不過，美國經濟、油價與戰事成為潛在變數，專家建議應靈活調整持股結構。

（原文於2026/04/28刊登）

4月27日，台股加權指數盤中首度衝破4萬點，寫下歷史紀錄。4月28日，更超越英國、逼近加拿大，躍升為全球第7大股市；美股標普500與那斯達克也雙雙頻創新高，4月單月漲幅分別逾9%與約14%。就在市場一片歡騰之際，一個老問題重新浮上檯面：5月到了，還能繼續抱股嗎？

近百年美股數據：這3個月最疲弱

「五月賣股、去度假」是華爾街流傳已久的格言，自1945年以來，標普500在每年5月至10月的平均漲幅僅2%，遠低於隨後6個月的7%；期中選舉年甚至平均下跌1.2%。

但美國銀行證券策略師Paul Ciana與Jonathan Hartley分析1928年以來的標普500數據後發現，這段期間的弱勢其實高度集中在後半段。「5月至10月的平均報酬雖然最低，但弱勢集中在8至10月，或許這句格言應該改成『八月賣股、萬聖節買回』。」兩人寫道。

數據顯示，6至8月平均報酬達3.3%，是全年第二強的3個月期間；8至10月平均報酬則幾乎持平，約為-0.02%。而那斯達克100在5月歷史上平均漲2.19%，上漲機率約68%。

格言失準？今年多頭動能可望延續

不過，若單獨看總統任期第2年——而2026年正是川普第2任期的第2年——數據就沒那麼樂觀。那斯達克100在這類年份的五月平均漲幅僅0.53%，上漲機率降至50%；羅素2000更有64%機率下跌。

《Stock Trader's Almanac》總編輯Jeffrey Hirsch認為，今年可能是這句格言失靈的例外之年。他追蹤的MACD技術指標目前仍顯示多頭動能延續。Ciana也同樣看多5月，建議策略是5月買進、7月至8月再賣出，而非月初就出場。

「新石油」半導體爆發，帶動台、韓股市

支撐這波全球股市的，是AI硬體需求的結構性爆發。如全球晶圓代工龍頭台積電今年股價漲近40%，記憶體大廠三星與SK海力士各漲逾80%，帶動台股與韓股市值雙雙超越歐洲主要市場。

Fidelity International投資組合經理Ian Samson指出，半導體已成為「新石油」，是當前經濟活動的關鍵投入。台灣3月出口訂單創16年來最大單月成長，韓國出口年增逾40%，均由晶片出貨帶動。

隱憂還在！美國人開始縮減支出

然而隱憂並未消散。亞特蘭大聯邦準備銀行最新預測顯示，美國第1季GDP成長率僅1.2%，遠低於先前逾3%的預期。

美伊戰爭推升油價，汽油突破每加侖4美元，CNBC調查顯示，美國消費者已開始縮減支出。Freedom Capital Markets首席策略師Jay Woods也直言：「戰爭頭條與市場走勢之間，存在一種瘋狂的脫節。」

上週美股還迎來超級財報週，Google、微軟、亞馬遜、Meta與蘋果接連公布成績單，投資人高度關注各大雲端業者是否持續上修AI資本支出。

戰事決定後市，投資組合須隨時應變

Hirsch直言，決定後市走向的關鍵，終究還是伊朗戰事的結果。若荷姆茲海峽重開、達成更持久的停火協議，市場可望繼續走高；若僵局持續，他建議轉向短期公債與債券ETF，並加碼防禦性的公用事業類股。「不一定要走人，但要重新調整部位。」他說。

資料來源：CNBC、Bloomberg、Investing.com

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