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荷莫茲海峽運輸持續受限 油價走勢風險偏上行 能源類股具評價面優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

伊朗提出結束戰爭並重新開放荷莫茲海峽的提議但未獲美國回應，美方更加大制裁35個監管伊朗影子銀行體系的實體與個人，美伊和平談判陷入僵局、荷莫茲海峽運輸持續受限，加以美國原油與成品油庫存大幅下降，全球原油供應緊張情勢推升油價進一步大漲，而阿聯宣布退出OPEC與OPEC+的訊息未對市場產生太大影響，總計西德州原油期貨價格上漲13.2%重回每桶100美元價位之上、布蘭特原油期貨價格上漲12.0%重回每桶110美元價位之上。

富蘭克林證券投顧表示，荷莫茲海峽通航仍面臨高度不確定性，持續關注美伊雙方談判進展，高盛證券評估， 4月波斯灣原油產量較戰前減少約每日1,450萬桶，全球原油市場出現每日約1,100~1,200萬桶的史上最大供給缺口，導致全球石油庫存以前所未見的速度下滑，在未再度發生攻擊且海峽能全面且安全重新開放情境下，多數產量有機會在數個月內恢復，惟若封鎖時間拉長，可能導致產量回補顯著放慢甚至僅能部分恢復。

此外，由於能源供給集中風險將被重新定價、地緣政治風險溢價將成為常態，因此即便產出恢復但油價仍可能長期維持在相對高檔，後續油價走勢風險仍偏向上行，加以資金輪動效應，能源類股具上漲機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 美方 OPEC 荷莫茲海峽 油價

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