台股上4萬點怕錯過？詹璇依揪散戶通病：進場前必知3件事
財經主持人詹璇依在影音內容中表示，許多人看到大家在搶購時就會一頭熱地跟著進場，她將此現象比喻為近期的股市，當投資人看到指數來到4萬點的最高水位時，因為害怕錯過未來的5萬或6萬點，便會產生FOMO心態而盲目追高。
詹璇依提醒，近期看到太多這類盲目追高的人，因此呼籲投資人在進場前一定要知道三件事情：
首先是必須清楚知道自己進場後能承受多大的回落，也就是確認自身的風險承受度
其次是千萬不要買進連自己都說不清楚、講不明白的商品，不該只因聽信他人推薦就貿然進場
第三點則是投入的資金必須是閒錢，這樣才不會在遇到短時間的虧損或市場波動時，反而憤而認賠離場
詹璇依強調，若投資出現虧損或最終認賠離場，其實不是輸給了市場，而是輸給了自己，因為根本不瞭解自身的風險承受度。
◎感謝 基金小姐姐詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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