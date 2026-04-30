連5季賺逾一個股本！台光電首季EPS飆14.9元新高…網：本「夢」比

銅箔基板大廠台光電（2383）首季財報亮眼，受惠AI高階材料需求強勁，單季營收330.6億元、稅後淨利53.4億元雙創新高，EPS達14.9元，也連續5季每季賺超過一個股本。

公司也表示，今年將延續「全產全銷」，並靠技術、產能、原物料、通路與資金5大優勢，再拚歷史新高。

台光電指出，AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星與記憶體模組等需求穩健成長，市場前景仍持續看好。

公司目前已是全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商，在M8、M9高階CCL材料上，也領先同業取得認證與量產。

產能方面，台光電已完成中國黃石、中山與馬來西亞檳城廠擴充，未來兩年還會在台灣、中國、馬來西亞再擴產，預計116年底總產能達945萬張。

不少網友認為，台光電已具備技術門檻與供應鏈地位，不能只用傳統本益比看待「技術壟斷者，不用看本益比」、「pcb指標就看這支」、「強到沒朋友」、「未來萬金股人選」、「說實話真的有夠猛」。

但也有不少人對高股價與高本益比感到疑慮，認為獲利雖強，評價已經太滿「這本益比我不敢買」、「本益比超高」、「本夢比」、「就算看到明年8.90也是太高了 真羨慕有這種本益比」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。