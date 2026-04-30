券商是不是看到什麼了？質押也不給「借新換舊」…網怕爆：準備多殺多

近期不少投資人發現，元大證券證金質押出現新限制，單日申請額度僅剩50萬元，引發市場熱議。由於不少人早已習慣用股票質押持續加槓桿，如今突然收緊，也讓不少股民聯想到去年的「質押之亂」。

原PO直言，現在很多券商不只借不到錢，甚至連展延都變得困難，市場像是被強迫去槓桿，讓人忍不住懷疑：「券商是不是看到什麼了？」

原PO表示，近期四處詢問質押額度，發現不少券商早已沒額度，甚至不願展延，最新詢問元大證金後，確認單日限制僅50萬元，凱基也同步收緊。

由於市場近來不少投資人靠質押、融資持續加碼股票，尤其在台積電（2330）、元大台灣50（0050）等熱門標的上槓桿相當普遍，如今資金水龍頭突然變小，自然讓市場開始擔心是否會出現連鎖反應；不少人更聯想到房市的限貸令，認為這其實就是金融版的「縮銀根」，若後續遇上修正，恐怕容易演變成多殺多。

也有網友認為，這其實未必是壞事，市場本來就太熱，適度降槓桿反而健康「這是好事阿 一堆不考慮風險的狂上槓對市場才不健康」、「上次這樣後面的確是跌了，但長期還是漲，所以..」、「跌還不趕快買」、「還有融資能用。怕啥」。

但更多股民則直接把這視為警訊，認為市場最怕的就是流動性突然收縮「大的要來了」、「準備多殺多」、「券商沒錢了..」、「雨天收傘」、「沒燃料了」、「空軍：我終於有人權了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。