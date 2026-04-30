欣興目標價狂飆1350元！野村喊ABF超級循環剛開始 網：外資出貨文

ABF載板族群再成市場焦點，野村證券最新報告指出，ABF載板已全面轉為賣方市場，甚至認為「超級循環才剛開始」，直接將欣興目標價從600元大幅上調至1350元。

不只野村，美銀、花旗、滙豐等外資也同步調升目標價。不過股民看到後卻相當冷靜，甚至直呼：「這是不是出貨文？」

野村指出，AI晶片與雲端服務供應商正積極透過長約鎖定未來3至7年的ABF載板產能，條件比疫情期間更強，包括預付款、彈性定價與更短回收期。

此外，不論一線或二線廠商，今年ABF載板產能幾乎已全數售罄，主要受惠AI GPU、TPU、ASIC需求爆發，加上CPU與交換機需求同步增溫。

因此，野村上修欣興2026、2027年EPS預估，並將評價基準拉到2028年，預估EPS可達45.06元，最終推導出1350元目標價。

有一派網友認為，ABF供需失衡是真實存在，現在反而是拉回布局機會「這支還會再上」、「缺貨」、「明天ABF全線漲停謝謝」、「拉回來 我再上車 謝謝」、「老話一句 酸酸從兩百酸到八百了」。

但更多人則認為，外資集體喊高目標價，反而更像高檔訊號「好的明天續崩」、「出貨文」、「算到2028 笑死」、「外資出來喊 就是高點了 不要不信」、「利多新聞一直放的時候就代表」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。