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台積電（2330）早賣少賺2700萬！散戶集體懊悔：抱得住比買得到更難

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價持續上漲，散戶紛紛懊悔「賣太早」。一名投資人透露，早期以400元買進30張，1300元全數出清，若持有至今可潛賺2700萬元。記者劉學聖／攝影
台積電股價持續上漲，散戶紛紛懊悔「賣太早」。一名投資人透露，早期以400元買進30張，1300元全數出清，若持有至今可潛賺2700萬元。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）股價持續創高，市場再掀「賣太早」的後悔潮。PTT有網友分享，自己過去在400多元買進30張台積電，於1300元全數出清，雖已實現可觀獲利，但若一路抱到如今逾2300元，潛在差額高達2700萬元，直呼「做生意10年也賺不到」，引發熱烈討論。

原PO表示，當初因資產配置考量賣股，未料台積電持續飆漲，錯失後段漲幅，感嘆市場中能長抱不賣的投資人「心臟是不是鈦做的」。貼文也點出多數散戶共同困境——不是買不到，而是「抱不住」。

留言區呈現兩極現象。一部分投資人分享長抱案例，有人從300元、400元甚至更早期持有至今，甚至有家庭成員20年前買進、如今資產翻倍至億元規模，強調「買了就當定存、不輕易賣出」是關鍵策略。

但另一派則坦言，長期持有難度極高。許多投資人即便早期進場，也曾因市場波動、政策消息或短期漲幅選擇獲利了結，事後回頭才發現錯過更大行情。有人直言，「世上沒有早知道」，能在當下做出獲利決策已屬不易。

此外，也有小資族表示，即便看好台積電長期趨勢，但受限資金，只能以零股慢慢累積，與動輒數十張的投資規模形成強烈對比。

整體而言，討論焦點從「買點」轉向「持有能力」。在台積電帶動台股長期多頭的背景下，市場普遍認為，真正拉開報酬差距的關鍵，不只是進場時機，而是是否具備長期持有的紀律與耐心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股

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