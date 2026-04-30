抱金融股10年資產翻倍卻輸大盤！存股族曝心聲：穩賺但難致富

台股多頭行情下，投資策略再度成為討論焦點。PTT有網友分享自2016年以來「全金融股投資」績效，雖資產從約1600萬元翻倍至3200萬元，但坦言明顯落後大盤，引發市場對「存股 vs 指數投資」的激辯。

原PO表示，自己從2016年開始布局金融股，逐步建立10檔金融股、每檔100張的配置，目標是退休後靠股息年收100萬元。多年下來資產翻倍、報酬穩定，但與大盤相比仍顯遜色，直言「要有看別人買保時捷、自己還在開納智捷的心理準備」。

他指出，金融股特性是成長慢、波動低，優點是能穩定領息、較少大跌壓力，即便市場劇烈波動也能「安心睡覺」，但缺點是難以追上科技股或槓桿型ETF的爆發力，像近年熱門標的甚至出現數倍至數十倍漲幅。

貼文曝光後引發兩派討論。一派認為該策略「穩健勝過一切」，強調能長期持有、持續領息，本身就是成功投資，「有賺100%已經贏過多數人」。也有人指出，金融股適合當作現金流來源或退休配置。

另一派則直言機會成本過高，認為若同期投入元大台灣50（0050）、台積電（2330）甚至槓桿ETF，報酬可能數倍起跳，「這十年選錯標的」。也有投資人分享，近年已逐步從金融股轉向市值型ETF或科技股，以追求更高成長。

此外，也有折衷聲音指出，金融股與ETF可並存，將股息再投入高成長標的，兼顧穩定與報酬。整體而言，該案例再次凸顯投資核心課題：在「穩定現金流」與「資本成長速度」之間取捨。金融股雖提供安心與紀律，但在科技股主導的市場環境中，如何配置資產，仍考驗投資人策略選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。