AI不一定比較省？輝達高層坦言「算力比人貴」 網曝關鍵優勢在效率

隨著AI熱潮持續升溫，科技業一邊大舉投資人工智慧、一邊裁員，引發外界關注。不過最新消息顯示，AI短期內恐怕未必能幫企業省錢，甚至可能推高成本，引發市場熱議。

輝達深度學習應用副總裁布萊恩·卡坦察羅直言，其團隊的算力支出已遠高於員工薪資；Uber技術長也透露，導入AI工具後預算快速消耗。整體來看，今年大型科技公司資本支出達7,400億美元、年增69%，同時科技業裁員人數已突破9.2萬人，顯示AI投資與人力縮減同步進行。

研究機構也對AI「取代人力、節省成本」的說法提出質疑。MIT指出，目前僅約23%的視覺相關工作適合AI自動化，其餘仍由人力更具成本效益；Yale則認為，尚無足夠證據顯示AI能大規模取代人類。

該消息在PTT引發熱烈討論，不少網友直言「人還比較便宜」、「現在AI就是燒錢」，也有人認為企業裁員其實是因為資金壓力，而非AI真的成熟到能完全取代人力。

但另一派看法認為，現階段屬於「基礎建設期」，成本偏高屬正常現象，未來隨算力與技術進步，價格仍有下降空間；也有人指出，AI重點在效率提升，「同樣成本，人做一個月，AI可能幾天完成」，長期仍具優勢。

此外，也有聲音認為，AI短期更像輔助工具，而非全面替代人力，尤其在可靠性、維護與實際應用上仍存在挑戰。

整體而言，這波討論反映出市場對AI的兩極看法：一方認為成本過高、存在泡沫疑慮，另一方則視為長期趨勢中的必經階段，顯示AI產業仍在「高投入、待驗證」的發展初期。

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