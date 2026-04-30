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台股衝破4萬卻仍虧損？他報酬率-36％ 釣一票苦點名「套牢股」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股指數強勢突破4萬點，但不少投資者仍面臨虧損，甚至有網友報告持股國統損失達36%。（聯合報系資料照片）
台股指數強勢突破4萬點，但不少投資者仍面臨虧損，甚至有網友報告持股國統損失達36%。（聯合報系資料照片）

台股指數近期強勢攻上4萬點，不過市場並非全面上漲。一名網友在PTT發文表示，儘管大盤創高，多數人應該都在賺錢，但自己持有的國統卻仍虧損高達36%，忍不住詢問「哪支股票讓你在台股創新高還是慘套？」引發大量投資人分享自身經驗。

從該網友貼出的截圖來看，原PO持股報酬率為-36.72%，明顯與大盤走勢脫鉤，也凸顯出當前市場「指數漲、個股分歧」的現象。

留言區迅速湧入大量「苦主」，不少人點名中鋼台泥陽明華通宏碁等傳產或景氣循環股，也有人提到記憶體、生技、航運等族群「套到懷疑人生」，甚至有網友直言「傳產幾乎全套」、「沒有AI的股票都很慘」。同時，也有投資人分享更極端案例，包括虧損50%以上的個股，或長期套牢數年的持股，顯示即使在牛市環境下，仍有不少人未能跟上漲勢。

部分網友則點出核心原因，認為這波行情主要由少數權值股帶動，尤其是台積電等AI概念股強勢上攻，使指數失真，「大盤是倖存者偏差」，並非所有股票同步上漲。也有人提醒，投資若未做好資金控管與停損機制，即使在多頭市場仍可能虧損，強調「不是大盤漲就一定賺錢」，選股與策略仍是關鍵。

整體來看，討論區反映出台股當前結構性行情：指數創高的同時，資金集中於特定族群，導致市場分化加劇，投資人報酬呈現高度兩極化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 大盤 華通 宏碁 台泥 陽明 中鋼 台積電

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