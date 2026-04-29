台股站上4萬還能買、台積電可繼續入手嗎？股市老先覺：留意「第二座護國神山」

台股近日奔上4萬大關，投資大師杜金龍在臉書發文表示，最近台北股市很熱絡，加權指數如脫韁野馬，許多投資人心裡既亢奮又患得患失，心裡都想問，「漲完了嗎？」、「現在上車還來得及嗎？」

針對接下來的盤勢，杜金龍分享3個關鍵點。第一點，他認為接下來股市會進入「4千點大箱型」整理，主升段達陣後，市場需要健康的沉澱，所以台股在第2季與第3季會進入長達5個月的箱型整理期，指數會落在40,880點至36,880點之間，醞釀能量。

第二，護國神山台積電股價2000元是合理價位嗎？杜金龍從台積電3月財報推算的EVA（經濟附加價值）數據觀察，為1952元。若以歷史本益比與法人上修的EPS來看，2,000元附近正是目前的合理價值。

他建議，若想入手台積電股票的投資人，只要鎖定每次股價回檔約80至100元的節奏，就可以進行逢低加碼。

值得注意的是，除了台積電，杜金龍特別看好由總經數據支撐的AI基礎建設，尤其台積電、台光電、台達電這三檔是目前內資與主動式ETF鎖定的核心，其中台達電更是「第二座護國神山」。

事實上，由於AI人工智慧時代來臨，AI伺服器所需的用電功耗極高，而台達電的電源供應器與電源櫃設計將成為AI資料中心的標配，「高階散熱（液冷）」技術也讓台達電轉型為AI基礎建設核心提供商，並獲輝達認證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。