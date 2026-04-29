元大證金賣1800張廣達（2382）套現逾5億！網喊老AI不香了：肉鬆再不賣要過期

台股正式衝破4萬點，市場熱度持續升溫，不少投資人透過「股票質押」借錢擴大操作，但也因此傳出券商額度吃緊、續借難度提高的情況。就在這個敏感時點，元大金旗下元大證金公告處分廣達1800張股票，套現逾5億元，引發市場熱議。

根據公告，元大證金自去年7月14日至今年4月28日，共處分廣達1800張股票，每股價格落在270元至327.5元之間，交易總額達5億3959萬元，處分利益約4932萬元。公司公告中寫明處分目的為「資金運用」，不過元大證金強調，這次只是單純獲利了結，並非市場猜測的「缺錢」。

近期不少投資人透過股票質押活化資產，把持股拿去借錢再投入市場，但券商借款期限通常為6個月，最多展延至18個月，到期後若想繼續操作，往往只能靠「借新還舊」。然而近期華南證、統一證、國泰證等多家券商陸續傳出「收傘」，不再讓投資人輕鬆續借，永豐金證甚至調高借款利率，也讓市場開始擔心資金面是否開始緊縮。

有一派網友認為，這只是正常的資金調度與獲利了結，沒必要過度解讀，「拿去買飆股」、「主動式 拼績效」、「拿去買正2」、「10%我都願意借怕什麼」、「收太快斷頭拿不到錢更慘，單純壓力測試而已繼續買」、「高歌離席」；也有人把焦點放在元大金本身的獲利能力上，「2885賺爛」、「2020開始持有元大金真的是我人生最傑出的投資」、「期待元大金之後eps 希望有驚喜」。

另一派則對廣達後市明顯保守，甚至認為這就是高檔出貨訊號，「不是缺錢 只是倒垃圾」、「莊家開賣囉」、「老AI 不好玩， 換成現金去別檔沖沖樂」、「老AI根本不會動，去沖浪別檔咖實在」、「廣達被賣囉～ 跑」、「肉鬆再不賣要過期了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。