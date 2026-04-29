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台積電買在2330元怎麼辦？她急喊被套牢 網兩派：放著或檢討心態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示看到行情持續上漲，一時衝動以市價買進台積電，卻擔心短期回檔導致套牢。中央社
一名女網友表示看到行情持續上漲，一時衝動以市價買進台積電，卻擔心短期回檔導致套牢。中央社

台股高檔震盪之際，一名女網友在PTT以「急！台積被套2330元怎辦？」發文求助，表示看到行情持續上漲，一時衝動以市價買進台積電，卻擔心短期回檔導致套牢，加上下週還有生活支出壓力，焦慮情緒明顯，引發網友熱議。

原PO坦言，自己是在市場氣氛高漲時進場，但買完後開始擔心「會不會套很久」，尤其台股已站上高點，讓她對後市信心不足，也好奇過往投資人若套在高檔，大約需要多久才能解套。

不少網友抱持相對樂觀態度，認為以台積電基本面來看，「這張股票最不用怕套牢」、「放著就好，明年可能還會漲」，甚至有人直言「年底可能覺得3000元很便宜」，認為長期持有仍具優勢。

不過也有另一派網友提醒，問題不在價格，而在投資心態。「為什麼總想買最低點」、「若連生活費都投入就是在賭」，直指資金配置可能過於激進，也有人認為，短期波動本就正常，不應因小幅套牢就過度恐慌。

台積電於本月16日召開第1季法說會釋出樂觀展望後，外資圈迎來新一波目標價調升潮，其中，里昂將台積電目標價上調到3030元，暫居市場最高；花旗由2800元調高至2875元，野村與匯豐分別看好調升至2800元與2820元。本土券商方面，元大與凱基均喊出目標價2600元，永豐金證券則從2130元大幅調升至2615元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰提醒，台積電本益比歷史區間落在20倍到30倍，目前仍在合理區間，若台積電本益比突破29倍、股價逼近3000元，則可能出現過熱警訊，大盤風險將同步上升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 2330台積電

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