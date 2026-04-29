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台積電（2330）明年合理股價2600元？以21倍本益比算…杜金龍：對應大盤是47,000點

聯合新聞網／ 張家麒
資深分析師杜金龍看好台積電受惠條款放寬有望上看3000元並帶動台股衝擊53000點，指出2000元為進場強力支撐，同時提醒近期須留意中小型千金股的籌碼鬆動風險。記者劉學聖／攝影
資深分析師杜金龍看好台積電受惠條款放寬有望上看3000元並帶動台股衝擊53000點，指出2000元為進場強力支撐，同時提醒近期須留意中小型千金股的籌碼鬆動風險。記者劉學聖／攝影

資深分析師杜金龍於華視財經節目《鈔錢部署》中，針對台積電（2330）條款放寬與台股挑戰4萬點等熱門議題進行深入解析。

隨著台股基金對台積電持股上限放寬至25%，台積電股價有望持續挑戰高點，並大膽預測若台積電股價攻上3000元，台股大盤指數將上看53,000點。

台積電價值提升 2000元成底部支撐

杜金龍表示，他透過EVA（經濟附加價值）模型重新精算台積電的合理價值。

結果顯示，台積電的合理價值已從去年的1100元大幅提升至今年的1952元（近2000元），這意味著2000元將成為台積電今年強而有力的底部支撐，未來若有回檔至此價位，將是投資人分批布局的良機。

他進一步分析，台積電今年EPS預估可達110元以上，明年上看130元，後年則有望挑戰150元。

以21倍本益比計算，台積電明年的合理股價應在2600元左右，對應的大盤指數則約為47,000點

台股上看47,000點？中小型股短期恐面臨資金排擠

針對台股大盤走勢，杜金龍認為，受惠於台積電與整體半導體產業獲利強勁，大盤短期內已達4萬點滿足點，預期5月份可能出現震盪回檔。

但長期來看，若明年520前台積電順利攻上2600元，大盤有機會上看47000點。

不過，他也提醒，由於近期資金大量湧入台積電等權值股，中小型股（如OTC市場）短期內可能會面臨資金排擠效應而弱勢整理，待權值股漲勢暫歇後，資金才可能回流中小型股進行補漲。

千金股挑選：看好台達電台光電，留意籌碼鬆動風險

談及近期表現亮眼的千金股與聯發科（2454），杜金龍坦言過去投資聯發科的經驗並不順遂，因此目前並未持有。

在千金股方面，他除了長期看好台積電外，也點名持有台達電（2308），並看好台光電（2383）未來的表現。

然而，杜金龍也特別警告，部分中小型千金股在股價創高後，可能會出現劇烈震盪（如突然跌停），這顯示可能有主力或大戶在逢高出貨。

他建議投資人在參與千金股行情時，務必密切關注籌碼變化，避免追高被套牢。

◎感謝 鈔錢部署-華視優選 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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