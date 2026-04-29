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致富捷徑？富鄰居喊「有1000萬買台積電就好」 他苦笑：欠的不是閒錢

聯合新聞網／ 綜合報導
黃大米分享自身投資經驗。 示意圖／ingimage
黃大米分享自身投資經驗。 示意圖／ingimage

有1000萬閒錢就去買台積電就好？看似輕鬆的建議，卻戳中不少人現實困境。作家黃大米在臉書分享朋友經驗，指出朋友的先生與一名擅長投資的鄰居泡湯時，對方隨口點出致富捷徑，「你們如果有1000萬的閒錢，就去買台積電、聯發科台達電就好了」，朋友聽後卻苦笑回應：「問題是我沒有1000萬閒錢呀！」

「我們欠的是閒錢嗎？不是。我們欠的是那1000萬啊。」該名朋友一句話道出多數人難以跨越的資產門檻。隨著台股近期表現強勢、直衝4萬點，黃大米補充，據說全台億萬富翁數因此飆2.3萬。

黃大米表示自己雖未躋身富豪行列，但也分享自身做法，提到自己長期採取定期定額投資，包括台積電與元大台灣50（0050）等標的，穩定布局帶來不錯的報酬，並強調是親自實測後才推薦，並非空談。

然而，ETF是否真的是「最穩解」也引發市場討論。近期有網友在Dcard發文指出，多數散戶缺乏選股與擇時能力，應以0050這類市值型ETF作為長期投資工具，並分享自身定期投入後累積約90萬元獲利，認為「無腦投資」反而更有效。

但貼文隨即引發兩派論戰。有網友反駁，「投資不是只有0050一條路」，認為透過研究產業趨勢與基本面，仍有機會在個股中取得更高報酬；也有人指出，在多頭行情下獲利並不罕見，關鍵仍在本金規模與報酬率，呼籲不應過度神化單一策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 台達電 聯發科 ETF 0050元大台灣50

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