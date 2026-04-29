不要浪費！信用卡點數可換台積電股票 網曬戰果：已換逾20股

刷卡累積的點數不要浪費，現在也能用來買台積電！使用國泰世華銀行CUBE卡，用戶除了能累積國泰小樹點（使用效期為3年），1點等值新台幣1元之外，近日有網友在Threads上分享他用小樹點買股票，而且已經換超過20股的台積電了。

不少網友敲碗到底要怎麼用小樹點買股票，聯合新聞網實測，用戶必須先有國泰證券的股票帳戶，並下載國泰證券App，打開後選擇自己想買的股票，並點選下方的定期定額投資按鈕，按下「小樹點申購」，這時會跳出說明畫面顯示，「定期定額新選擇，小樹點存股登場」。

在開通之前，用戶還必須先進行「小樹會員綁定」，也就是綁定刷國泰世華銀行信用卡累積的小樹點，接著才會出現小樹會員綁定成功的訊息。

綁定成功後就可以正式開始申購了。這邊要特別注意，申購的點數是以「百點」為單位，最低至少要有100點，最高3000點。每月交易日則可以選擇2日、8日、12日、18日、22日、28日，不過，同標的、同一交易日只能選擇「現金扣款」或「小樹點扣款」其中一種方式，單筆手續費則會扣掉1點。

定期定額申購成功後，必須在指定日的前一日確保有足夠的小數點可圈存，若點數不足會被取消該次買進，若該帳戶有連續3次扣點失敗紀錄，則會自動終止該帳戶的所有小樹點定期定額申購。而使用小樹點定期定額買進的股票會和現金買的一併顯示在「帳務>庫存」中方便管理。

此外，也有不少人有申請「股息再投資」，但因再投入時間無法提前確認，所以當小樹點申購日與股息再投資申購日重疊時，當天的小樹點申購會暫停一次，下個月才會自動恢復申購。

國泰小樹點熱門用法有哪些：

1.即時折抵消費

在CUBE App內設定，消費後即可直接用點數折抵，每1點折1元，適用於各式網購、實體百貨、便利商店等通路。

2.折抵帳單金額

折抵已出帳或未出帳的信用卡費。

3.投資買股票/ETF

使用國泰證券App，選擇「定期定額買台股」，點數可以直接折抵投資金額。

4.兌換商品、哩程

百貨/超商即享券，兌換 SOGO、誠品、7-ELEVEN、全家等即享券。

航空哩程，可兌換長榮航空、亞洲萬里通、華航哩程。

圖擷自國泰證券App 圖擷自國泰證券App 圖擷自國泰證券App

圖擷自國泰證券App

圖擷自國泰證券App

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。