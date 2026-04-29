借錢炒股穩死？億元肥羊靠「質押」多賺6千萬：金融海嘯、網路泡沫都還不足以觸發斷頭

肥羊借錢炒股多賺6千萬 看懂質押邏輯與風險

【撰文：黃士育】

「你說借錢炒股很危險，那你知道借多少錢才算危險嗎？」這是肥羊最常反問批評者的一句話。肥羊，《億元肥羊零成本買股術》作者，是台灣少數有完整帳務記錄、可接受公開檢視的質押實踐者。

2022年，他在書中記錄的持倉市值約4,368萬元。時至今日，同一批金融股加上借款買進的部位，總市值已超過1億3,400萬元，若扣除其負債3千萬元，淨資產仍逾1億元。他自己試算過，若當年不借錢，現在的資產約有7,692萬元，相差近6千萬元，這就是質押4年的效益。

將他的借款3千萬除以淨資產，可以得出借款比例大約是3成。這個數字背後代表著擔保品維持率高達333%，就算遇上台股歷史上最慘烈的兩次崩盤—2008年金融海嘯跌幅約58%、2000年網路泡沫約66%，都還不足以觸發斷頭。

不賣股也能換現金 股票質押兼顧增值與領息

然而，質押並非沒有風險，而且並非所有股票都適合拿來質押。理解它的限制，才能判斷自己能不能用、最多能借多少。

股票質押的本質，是以投資人名下持有的股票或ETF作為擔保品，向金融機構借出現金的融資方式。質押期間，股票仍留在投資人帳戶，股利、股息等股東權益不受影響，僅是以該股票對應的市值擔保借款。借款人拿到現金，不需要交出股票所有權，也能夠繼續領息，這是它與「賣股票」最根本的差異。

台灣目前主要的質押管道包括銀行、券商（不限用途款項借貸）、證金公司與合法當鋪。其中，券商管道自2016年開放以來，因為申辦全程線上化、撥款快速、帳管費低（甚至免收帳管費），已成為散戶最常接觸的入口。相較之下，銀行質押的審核較嚴格、撥款需3至7個工作天，在需要快速因應市場變化的情境下，靈活性明顯不足。

質押能載舟亦能覆舟 高波動標的不宜用於借貸

質押最常見的使用情境通常落在3種需求：

1.短期需要資金，但不想賣掉持股，因為賣出就中斷了未來的配息資格，也可能錯失後續的漲幅 2.市場出現難得的買進機會，需要迅速備妥現金。肥羊便提到，抄底的機會往往只有幾天，甚至只有一天，證金公司24小時內撥款的速度，正是他倚重質押的關鍵原因 3.對於已累積大量持倉的長期投資人，質押是讓資產「活化」的工具，而不只是應急的手段

不過，並非所有股票都適合拿去質押。曾任華爾街交易員的投資達人肌肉書僮表示，自己是以高成長股為主力持倉，但高成長股漲得快、跌得也快，若直接拿來質押，一旦急跌，維持率可能在幾天內逼近追繳門檻，留給投資人的反應時間極短。

他的做法是繞開這個問題，先用融資放大高成長股的獲利，等漲幅兌現、賣出部分部位後，償還融資借款，將剩餘持股轉為現股，再拿這批成本相對低的股票去質押。這樣即使後來股價回落，承受的壓力也比直接在高點質押小得多。

他也透露，大戶與券商談定的借款利率約為3%至4%，比一般散戶動輒6%低上不少。當借錢成本越低，整套槓桿策略就越划算。若利率太高，報酬空間就會被利息吃掉。

至於質押能借到多少錢，是由「質押成數」決定。依照法規，可融資融券的上市櫃股票，質押成數上限為市值的6成，不可融資融券者為4成。理論上，持有市值1百萬元的股票，最多可借出60萬元。然而，肌肉書僮提醒，「6成」是法規上限，而非保證可拿到的金額：若某家券商的整體質押額度配比接近滿額，即使擔保品條件符合，實際核准成數仍可能低於預期，甚至暫停受理。

維持率130%為追繳門檻 未補足資金將遭「斷頭」

質押之後，金融機構持續追蹤的核心指標是「維持率」，計算公式為：擔保品市值÷借款金額×100%，而多數券商設定的追繳門檻為130%。

以借滿6成為例，初始維持率為166%；若股價下跌22%，維持率便會跌至130%的警戒線，觸發追繳通知。收到追繳通知後，投資人須在2個營業日內補繳現金、增加擔保品，或償還部分借款，使維持率回到安全水位；若未能如期補足，第3個營業日開盤，金融機構有權強制處分擔保品，也就是俗稱的「斷頭」。

肥羊選擇只借3成，重點在於這個成數能讓維持率保留較大的緩衝空間。以單純試算來看，借款比例越低，股價要跌到觸發追繳所需的幅度就越大，投資人也更有時間處理資金調度。

不過，這種安全只在若干前提下成立，例如擔保品波動與大盤接近、沒有做循環質押、持股具一定流動性，且投資人本身有能力補繳。換句話說，低成數確實能降低斷頭風險，但它不是萬無一失，只是把容錯空間拉大。

質押前想清楚3件事

1. 借款比例是否在自己能承受的波動範圍內 2. 現金流是否足夠支撐利息 3. 擔保品的選擇，以高流動性、配息穩定的標的為主

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。