台股創高卻「74％股票在跌」？他看傻：靠台積電撐盤 網揭資金集中真相

台股在AI與半導體帶動下持續創高，加權指數一度突破4萬點，但市場結構卻出現明顯分歧。一名網友在Dcard發文指出，當天指數創新高之際，實際上卻有高達74%的個股下跌，形成「指數亮眼、體感低迷」的矛盾現象，引發投資人熱議。

台股此波多頭主要由權值股帶動，尤其台積電在AI需求與先進製程優勢下持續創高，對指數貢獻極大。由於加權指數採市值加權計算，台積電占比極高，因此單一個股大漲即可推升整體指數，即使多數中小型股下跌，指數仍能維持強勢。

原PO指出，當天上漲家數僅125家，下跌家數卻達891家，顯示市場普遍偏弱，但指數仍創高，讓他感到「大盤好看但個股難賺」的落差，也質疑這樣的結構是否健康。

多數網友認為，這正是資金集中於權值股的結果。有留言直言「台股就是靠台積電撐場」，也有人指出台灣產業本就偏重科技業，資金自然往最具競爭力的公司集中。部分投資人甚至認為「強者恆強」，與其分散選股，不如直接投資台積電或0050，才能跟上大盤表現。

另一方面，也有網友提出不同觀點，認為這屬於正常的「資金輪動」，指出先前中小型股已有一段漲幅，近期轉由權值股接棒，未來仍可能再輪動回其他族群。此外，也有人提醒，從長期歷史來看，股市報酬本就集中在少數企業，並非所有股票都能同步上漲。

不過，也有聲音對此現象抱持警戒，認為過度依賴單一權值股，可能使市場結構失衡，一旦龍頭股出現修正，指數波動恐被放大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。