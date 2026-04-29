快訊

日本餐廳推快速通關 如何能讓被插隊的人心甘情願？

全球第六大！台股市值今年增逾35% 超越加拿大

幼園不安全／虐童不是偶發 用7問題篩出高風險園所

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）飆新高該脫手？他700就賣悔不當初 現在又想趁高點賣出

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價持續攀升，引發投資人獲利了結的討論。一名曾在700元出清的網友感慨錯失後續漲幅，現在猶豫是否出售部分持股。圖／本報資料照片
台積電股價持續攀升，引發投資人獲利了結的討論。一名曾在700元出清的網友感慨錯失後續漲幅，現在猶豫是否出售部分持股。圖／本報資料照片

台積電（2330）股價持續走高，引發投資人是否該「獲利了結」的討論。一名網友在Dcard表示，過去曾在700元出清持股，之後一路看著股價上漲再慢慢買回，目前均價約1000元、持有半張，面對近期漲勢直呼「悔不當初」，也猶豫是否該趁高點賣出。

原PO指出，自己工作6、7年只要有閒錢就投入台積電，雖曾小賺約5萬元，但過早出場錯失後續漲幅，如今重新進場卻持股不多，與網路上動輒數十張的投資人相比，感到落差與懊悔，也坦言「好想財富自由」。

對此，網友意見呈現明顯分歧。一派認為台積電具長期成長性，「根本不用賣」、「繼續抱著就對了」，甚至喊出年底上看2500元、甚至3000元以上，強調半導體趨勢仍在，長期持有才是關鍵策略。

另一派則建議分批操作，有人提出「創新高賣一點、拉回再補」的策略，也有投資人認為可先賣出部分持股鎖定獲利，降低心理壓力，再等待回檔時重新布局，兼顧風險控管與報酬。

此外，也有網友以過往經驗提醒，頻繁進出反而容易「高賣低買」，形成追高殺低的惡性循環，「現在賣掉，之後可能更高價再買回」，長期下來不如一路持有。亦有人指出，是否賣出應回歸個人資金需求，「缺錢就賣、不缺錢就放」，不必過度受市場情緒影響。

不同聲音中，也夾雜對市場過熱的警訊。有留言引用國際投資人看空半導體的觀點，認為當前漲勢可能帶有情緒推動成分，提醒投資人留意估值風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 2330台積電 半導體 AI

延伸閱讀

台股天花板在哪？他定期投0052憂「三牛一熊將至」挨酸：能預測早是股神

他無腦買0050賺90萬⋯酸散戶自以為會選股！網嗆：本金與報酬率才是關鍵

台股創高卻「74％股票在跌」？他看傻：靠台積電撐盤 網揭資金集中真相

借錢炒股穩死？億元肥羊靠「質押」多賺6千萬：金融海嘯、網路泡沫都還不足以觸發斷頭

相關新聞

借錢炒股穩死？億元肥羊靠「質押」多賺6千萬：金融海嘯、網路泡沫都還不足以觸發斷頭

億級肥羊以質押方式借款3千萬，四年內淨資產超過1億元，扣除負債仍盈餘6千萬。此種金融操作面臨風險，但可維持股利及靈活應對市場變化，適合短期資金需求。

台積電（2330）飆新高該脫手？他700就賣悔不當初 現在又想趁高點賣出

台積電（2330）股價持續走高，引發投資人是否該「獲利了結」的討論。一名網友在Dcard表示，過去曾在700元出清持股，之後一路看著股價上漲再慢慢買回，目前均價約1000元、持有半張，面對近期漲勢直呼

台股創高卻「74％股票在跌」？他看傻：靠台積電撐盤 網揭資金集中真相

台股在AI與半導體帶動下持續創高，加權指數一度突破4萬點，但市場結構卻出現明顯分歧。一名網友在Dcard發文指出，當天指數創新高之際，實際上卻有高達74%的個股下跌，形成「指數亮眼、體感低迷」的矛盾現

台股衝4萬…買台積電掛子女名避稅？ 律師示警：最慘恐對簿公堂

台股大盤指數27日在台積電股價帶動下，盤中閃現4萬點，終場收在39,616點的新高，引發市場熱議。不少投資人除了關注行情，也開始思考資產傳承與節稅問題，甚至浮現用子女名義買股避稅的想法。對此，瑩真律師

台股高檔爆收傘警訊？華南證券質押新制曝光網嚇：「買借死」OVER

台股高檔引發質押風險討論，華南證券新制調整「借新還舊」政策，讓市場憂心資金減少。網友熱議「收傘」信號，質押族恐面臨還錢或賣股困境，市場情緒複雜，需關注後續影響。

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

一名女網友驚訝發現父親五年內在股市虧損670萬元，她在Dcard求助，並獲得網友建議戒掉當沖。雖然父親的財務狀況平穩，但高額虧損仍引發廣泛關注與討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。