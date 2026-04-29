台積電（2330）飆新高該脫手？他700就賣悔不當初 現在又想趁高點賣出

台積電（2330）股價持續走高，引發投資人是否該「獲利了結」的討論。一名網友在Dcard表示，過去曾在700元出清持股，之後一路看著股價上漲再慢慢買回，目前均價約1000元、持有半張，面對近期漲勢直呼「悔不當初」，也猶豫是否該趁高點賣出。

原PO指出，自己工作6、7年只要有閒錢就投入台積電，雖曾小賺約5萬元，但過早出場錯失後續漲幅，如今重新進場卻持股不多，與網路上動輒數十張的投資人相比，感到落差與懊悔，也坦言「好想財富自由」。

對此，網友意見呈現明顯分歧。一派認為台積電具長期成長性，「根本不用賣」、「繼續抱著就對了」，甚至喊出年底上看2500元、甚至3000元以上，強調半導體趨勢仍在，長期持有才是關鍵策略。

另一派則建議分批操作，有人提出「創新高賣一點、拉回再補」的策略，也有投資人認為可先賣出部分持股鎖定獲利，降低心理壓力，再等待回檔時重新布局，兼顧風險控管與報酬。

此外，也有網友以過往經驗提醒，頻繁進出反而容易「高賣低買」，形成追高殺低的惡性循環，「現在賣掉，之後可能更高價再買回」，長期下來不如一路持有。亦有人指出，是否賣出應回歸個人資金需求，「缺錢就賣、不缺錢就放」，不必過度受市場情緒影響。

不同聲音中，也夾雜對市場過熱的警訊。有留言引用國際投資人看空半導體的觀點，認為當前漲勢可能帶有情緒推動成分，提醒投資人留意估值風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。