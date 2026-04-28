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台股衝4萬…買台積電掛子女名避稅？ 律師示警：最慘恐對簿公堂

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股大盤指數27日在台積電股價帶動下，盤中閃現4萬點，終場收在39,616點的新高，引發市場熱議。不少投資人除了關注行情，也開始思考資產傳承與節稅問題，甚至浮現用子女名義買股避稅的想法。對此，瑩真律師在臉書粉專提醒，這類操作風險不小，最糟恐演變成親人對簿公堂的局面。

瑩真律師指出，從法律實務角度來看，並不建議父母以子女名義開戶投資股票或資產，藉此規避遺產稅。第一個原因是只要資產登記在子女名下，子女依法就擁有權利進行處分。一旦子女任意出售股票、甚至將資金挪作他用，不僅父母想幫子女避稅的苦心全沒了，多年累積的資產也可能瞬間化為烏有，使得原本的財務規劃破局。

另一個原因是，若子女已婚卻不幸早於父母過世，其配偶可能依法主張夫妻剩餘財產分配或參與遺產繼承，進而取得部分資產。原本希望留給下一代的財富，最終分配結果恐與父母預期出現落差。

針對部分人提出的「借名登記」作法，律師也提醒，實務上若要主張借名登記，必須舉證雙方確實存在借名契約，且對財產歸屬已有明確合意，包括原所有權人仍擁有完整管理、使用與收益權等。否則，一旦舉證不足，法院很可能認定該行為屬於「贈與」，導致原先規劃完全失效。

律師坦言，當爭議走到需要透過訴訟釐清時，往往意味著家人之間已經撕破臉，許多案例最終都演變為親人對簿公堂，「好父母當年的一番好意，卻換來這樣的結果，相信是許多人所不樂見的」。

因此，律師建議，無論是股票投資或資產配置，與其透過借名或贈與等方式規避稅負，不如及早進行完整的財務規劃，並諮詢律師等專業人士協助，才能在保障資產的同時，也避免未來潛在的法律與家庭失和風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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