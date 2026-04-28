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台股高檔爆收傘警訊？華南證券質押新制曝光網嚇：「買借死」OVER

聯合新聞網／ 綜合報導
傳華南證券祭出質押控管新制引發市場「收傘」恐慌，擔憂無限開槓桿之術失效，但也有網友認為目前僅單一券商調整，無須過度解讀成崩盤訊號。中央社
傳華南證券祭出質押控管新制引發市場「收傘」恐慌，擔憂無限開槓桿之術失效，但也有網友認為目前僅單一券商調整，無須過度解讀成崩盤訊號。中央社

台股近期衝上高檔，市場槓桿與質押討論同步升溫，PTT股板有網友貼出華南證券營業員資訊，內容顯示「不限用途控管措施」調整，引發股民熱議。原PO直呼「收傘啦」，認為到期後若不能展延，質押族恐怕只能還錢或賣股。

依照圖片內容，華南證券控管措施包括「一年半到期不接受借新還舊展期」、「半年到期者，自 6/1 起調整利率」、「賣出還款額度不保留」、「品換品維持現狀辦理」。也就是說，部分質押戶過去常用的借新還舊、持續展期操作，可能不再照原方式進行。

不少網友把這視為市場過熱訊號，留言表示「丸子」、「多蛙已無可用之資金了」、「多重質壓蛙QQ」、「骨牌要倒了」、「市場資金要慢慢減少了」、「暗示雨天將至要收傘了」、「買借死這招果然有風險」、「買借死 over」。

也有網友從風險角度提醒，質押本來就不是保證能一直續借，有人指出「質押的風險之一啊 不保證借新還舊 要到期你要湊的出錢」，也有人說「不是說不用還本金嗎」、「無限錢錢之術沒了」、「晴天收傘還可以啦」、「這是警訊吧 代表這次FOMO真的太誇張 大家好自為之」。

不過也有另一派認為，不必過度解讀成全面崩盤訊號，畢竟目前主要是華南證券的措施，其他大型通路是否跟進仍待觀察。部分網友就說「元大收傘再說」、「也才一家，其他家沒跟上也就那樣」、「國泰富邦不借再說」、「元大證金：喔 是喔」、「換別家就好了啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 槓桿 利率

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